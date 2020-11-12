В работе «ВКонтакте» произошел крупный сбой

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Проблемы с сайтом «ВКонтакте» часто возникали у жителей Урала Фото: Анна Майорова © URA.RU

На сайте «ВКонтакте» отметили массовые сбои. Об этом сообщается в сервисе Downdetector.

По данным сервиса, в 68% жалоб пользователи отмечали некорректную работу самого сайта. Проблемы с сообщениями возникли в 25% случаев. Вход в социальную сеть, в свою очередь, в большинстве случаев не вызывает затруднений.

Самые сильные сбои отмечены в Перми, Екатеринбурге, Казани, Самаре и Нижнем Новгороде. В центральной части России такие же проблемы испытывают жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Подобный сбой фиксировали в начале года. Тогда наибольшие проблемы с работой «ВКонтакте» наблюдались у пользователей на юге России, а также на Урале. Лента новостей пользователей перестала отображать публикации, а страницы всех пользователей показывались как удаленные.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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