В работе соцсети «ВКонтакте» произошел крупный сбой

Новостная лента перестала отображать какие-либо публикации Фото: Анна Майорова © URA.RU

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел крупный сбой. Об этом сообщает сайт downdetector.ru.

Судя по карте сбоев, наибольшие проблемы с работой «Вконтакте» наблюдаются у пользователей на юге России, а также на Урале. Лента новостей пользователей перестала отображать публикации, а страницы всех пользователей отображаются как удаленные.

Лента новостей соцсети перестала отображаться

Пользователи «ВКонтакте» отображаются как удаленные