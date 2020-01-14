В работе соцсети «ВКонтакте» произошел крупный сбой

Новостная лента перестала отображать какие-либо публикации
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел крупный сбой. Об этом сообщает сайт downdetector.ru.
Судя по карте сбоев, наибольшие проблемы с работой «Вконтакте» наблюдаются у пользователей на юге России, а также на Урале. Лента новостей пользователей перестала отображать публикации, а страницы всех пользователей отображаются как удаленные.
Лента новостей соцсети перестала отображаться
Пользователи «ВКонтакте» отображаются как удаленные
Так лента новостей отображается с компьютера