В работе соцсети «ВКонтакте» произошел крупный сбой

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Новостная лента перестала отображать какие-либо публикацииФото: Анна Майорова © URA.RU

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел крупный сбой. Об этом сообщает сайт downdetector.ru.

Судя по карте сбоев, наибольшие проблемы с работой «Вконтакте» наблюдаются у пользователей на юге России, а также на Урале. Лента новостей пользователей перестала отображать публикации, а страницы всех пользователей отображаются как удаленные.

Лента новостей соцсети перестала отображаться
Пользователи «ВКонтакте» отображаются как удаленные
Так лента новостей отображается с компьютера

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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