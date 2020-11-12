Коронавирус нашли в половине курганских районов

С начала пандемии в регионе обнаружили 7086 больных коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 13 ноября подтвердилиcь 94 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Новые случаи обнаружили в Кургане, Шадринске, двух муниципальных округах и 14 районах, то есть более чем в половине территорий (всего в регионе 22 района).

«На 13 ноября в Курганской области лабораторно подтверждено 94 новых случая COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 44 зараженных обнаружили в Кургане, остальных — в Альменевском, Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Катайском, Кетовском, Куртамышском, Мишкинском, Мокроусовском, Притобольном, Сафакулевском, Целинном, Шадринском, Щучанском районах, Макушинском и Шумихинском муниципальных округах и Шадринске.

За все время в области выявлено 7086 больных коронавирусом. Из них 6238 человек выздоровели, и 108 пациентов скончались от коронавируса. Больше всего выявленных больных коронавирусом за день зафиксировали 12 ноября, когда подтвердились 95 случаев. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

В Курганской области 15 июня ввели обязательный масочный режим. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, а школьникам запретили находиться в общественных местах без родителей. Для помощи в борьбе с коронавирусом в Курганскую область приехали медики из других регионов.