12 ноября 2020

Коронавирус нашли в половине курганских районов

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Приёмный покой в красной зоне городской больницы. Курган, защитный костюм, медики, фельдшер на вызове, скорая помощь, фельдшер, зона карантина, красная зона, городская больница 2
С начала пандемии в регионе обнаружили 7086 больных коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области 13 ноября подтвердилиcь 94 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Новые случаи обнаружили в Кургане, Шадринске, двух муниципальных округах и 14 районах, то есть более чем в половине территорий (всего в регионе 22 района).

«На 13 ноября в Курганской области лабораторно подтверждено 94 новых случая COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 44 зараженных обнаружили в Кургане, остальных — в Альменевском, Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Катайском, Кетовском, Куртамышском, Мишкинском, Мокроусовском, Притобольном, Сафакулевском, Целинном, Шадринском, Щучанском районах, Макушинском и Шумихинском муниципальных округах и Шадринске.

За все время в области выявлено 7086 больных коронавирусом. Из них 6238 человек выздоровели, и 108 пациентов скончались от коронавируса. Больше всего выявленных больных коронавирусом за день зафиксировали 12 ноября, когда подтвердились 95 случаев. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

В Курганской области 15 июня ввели обязательный масочный режим. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, а школьникам запретили находиться в общественных местах без родителей. Для помощи в борьбе с коронавирусом в Курганскую область приехали медики из других регионов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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