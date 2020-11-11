В Курганской области новый рекорд по коронавирусу

В Курганской области за все время обнаружили 6992 больных коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 12 ноября подтвердилиcь 95 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Данное количество является рекордным для области. Предыдущий максимум был зафиксирован 10 ноября, когда подтвердились 94 случая.

«На 12 ноября в Курганской области лабораторно подтверждено 95 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 57 больных обнаружили в Кургане, остальных — в Альменевском, Белозерском, Варгашинском, Звериноголовском, Кетовском, Куртамышском, Петуховском, Целинном, Шадринском, Шатровском, Щучанском, Юргамышском районах, Макушинском муниципальном округе и Шадринске.

В области за все время обнаружили 6992 больных коронавирусом. Из них 6026 человек выздоровели, и 108 пациентов скончались от коронавируса. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

Обязательный масочный режим ввели в Курганской области 15 июня. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, а школьникам запретили находиться в общественных местах без родителей. Для помощи в борьбе с коронавирусом в Курганскую область приехали медики из других регионов.