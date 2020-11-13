Полпред Якушев выбрал формат первой встречи с губернаторами

Владимир Якушев сегодня проведет видеовстречу с губернаторами региона Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новый полпред в УрФО Владимир Якушев начнет работу в регионе без официальной церемонии представления элитам. Об этом сообщил собеседник URA.RU в региональном полпредстве. Вместо этого Якушев 13 ноября проведет совещание с губернаторами в режиме видеоконференцсвязи.

«Решение о выборе формата всегда остается за чиновником. Одна из традиций — визит заместителя главы Администрации президента, который представляет полпреда элитам, и участие [в церемонии] всех губернаторов. Но УрФО — родной для Якушева регион, он прекрасно знает всех губернаторов. Кроме того, в условиях пандемии необходимости в лишних встречах и полетах нет», — подчеркнул собеседник URA.RU.

Источник вспоминает, что бывшего генпрокурора Юрия Чайку, который был в начале года назначен полпредом в Северо-Кавказский ФО, местным элитам представлял замруководителя администрации президента РФ Владимир Островенко. Экс-полпред УрФО Николай Цуканов устроил масштабную встречу с бюрократической элитой, на которую пригласили десятки ведущих управленцев региона.

Ранее Владимир Якушев в ходе первой пресс-конференции сообщил, что посетит все регионы УрФО, однако уточнил, что график поездок еще не составлен. 12 ноября он также провел первую встречу с губернатором Евгением Куйвашевым, в ходе которой, в том числе, обсуждалась борьба с коронавирусом в регионе.