Владимир Якушев встретился с журналистами раньше, чем с губернаторами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новый полпред президента в УрФО Владимир Якушев начал работу в регионе в новом статусе с разговора с журналистами, а не с губернаторами. За час он дал основные вводные: регионы ждет масштабная инспекция, чиновников — личные встречи. Главные заявления полпреда:

• О наследии экс-полпреда Николая Цуканова. «За время, когда он работал здесь как полпред, сделано очень много, очень, очень беспокойный человек в хорошем смысле слова. Знаю, насколько он активно лоббировал интересы субъектов, входящих в УрФО», — считает Якушев;

• О том, стало ли назначение понижением в должности. «Если говорить о личных эмоциях, я несколько раз лично поблагодарил и хочу сейчас еще раз поблагодарить [президента РФ] Владимира Владимировича [Путина], что он назначил меня в тот регион, который я знаю и где буду максимально полезен», — заявил полпред;

• Об отставках и назначениях в полпредстве. «В ближайшее время могут появиться люди и в команде полпреда, но это точно будет маленькое количество людей. Бывают заместители, помощники, а есть люди, которые выполняют [техническую] работу. А есть аппарат, у меня есть сложившаяся культура, как должен быть написан [документ]. Это будут люди не на высоких позициях», — отметил Якушев;

• О влиянии на губернаторов. «Никакого вмешательства в полномочия друг друга быть не должно. Мы [полпредство] будем выступать с позиции помощников — это задача моя и моих заместителей. <…> В ближайшее время график [поездок] будет известен, отработаю внимательно в каждом субъекте, не галопом по Европам. Приезжаю в территорию не для того чтобы показать, что кто-то недорабатывает, а чтобы вместе найти резервы. А если что работает, то, как говорится, нечего туда лезть», — уточил представитель президента в УрФО.

• Об объединении регионов. «Никаких решений не принято, задач не поставлено, все, что касается субъектов, входящих в УрФО — каждый из них самостоятельный субъект», — объяснил Якушев;

• Об ответственных за борьбу с коронавирусом. «Сейчас рано принимать кадровые решения, перемещать людей. Надо подумать, мы ситуацию поправим или навредим? Мы еще из окружения не вышли, а уже пытаемся найти предателей», — сказал полпред;

• О межэлитном конфликте в Екатеринбурге. «Не хочу оценивать и давать оценок. Я в должности полпреда в Екатеринбурге нахожусь второй день. У меня другие задачи, я вникаю в дела. Если будет необходимость что-то пообсуждать, должно пройти определенное время», — заявил Владимир Якушев;

• О поддержке Курганской области. «В Кургане много вопросов — то, что касается чистой воды, стройки, ЖКХ, переселения [из аварийного жилья]. Губернатор — человек, которого я хорошо знаю, он знает меня. Нужна помощь, совет — я к его услугам, чем буду полезен», — заявил полпред.

URA.RU сообщало, что Владимир Якушев, назначенный 9 ноября президентом Владимиром Путиным полпредом в УрФО, 10 ноября прилетел в регион из Москвы специальным чартером. Политологи и инсайдеры рассказали, что ждать от чиновника в новом статусе.