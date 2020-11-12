Свердловских азербайджанцев просят спрятать национальные флаги

Азербайджанская диаспора опасается конфликтов из-за Нагорного Карабаха Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Противостояние между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе получило отклик в Екатеринбурге. Представителей азербайджанской диаспоры во избежание конфликтов и повреждения имущества просят отказаться от демонстрации национальной символики на объектах торговли и транспорте. По данным инсайдера URA.RU, такую просьбу озвучил глава свердловских азербайджанцев Шахин Шихлински.

«[Шахин] Шихлински приехал на 4-ю овощебазу на поминки по родственнику одного из влиятельных азербайджанцев в Екатеринбурге и настоятельно просил убрать флаги, гербы и портреты президента страны из магазинов, частных автомобилей, чтобы не привлекать внимание и не провоцировать конфликт с армянами», — говорит собеседник URA.RU. По его словам, это произошло после подписания перемирия в Нагорном Карабахе.

«Я не владею информацией. У нас все спокойно, все живут в мире и согласии. Все граждане России, поэтому по-другому быть не может», — прокомментировал информацию URA.RU сам Шихлински. По словам главы диаспоры, его на поминках не было. Мнения представителя армянской общины «Ани-Армения» Масиса Назаряна получить не удалось. Его телефон на момент публикации не отвечал.

«И со стороны азербайджанской, и со стороны армянской диаспор проводится серьезная профилактическая работа, чтобы не создавать условия для развития конфликтов, не допускать провокаций», — сказал в беседе с URA.RU директор Дома народов Урала Фарух Мирзоев.

Конфликт Армении и Азербайджана из-за непризнанной республики обострился 27 сентября. Страны трижды договаривались о прекращении боевых действий. Только в начале ноября Баку и Ереван при участии Москвы подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Сразу после этого на улицы Еревана вышли сотни людей с требованием отставки премьер-министра, а российские миротворцы выдвинулись в район выполнения миссии. В их числе в Карабах отправились военнослужащие ЦВО.