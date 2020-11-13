Решение о перенарезке округов еще не принято, утверждает Владимир Мякуш Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Перед выборами в Госдуму в 2021 году может быть принято решение об изменении принципа формирования нижней палаты парламента и последующей перенарезки округов, заявил инсайдер URA.RU. По его информации, вопрос обсуждался на заседании уральского межрегионального координационного совета (МКС) 13 ноября.

«Рассматривается вариант отказаться от существующего принципа формирования 50/50 (когда половина депутатов избирается по спискам, а половина как одномандатники — прим. ред.), в связи с этим потребуется изменение принципа нарезки списков. Но учитывая, что работа по подборку кандидатов во всех партиях уже началась, а в округе по 500 тысяч человек, целесообразно решить вопрос в ближайшее время», — утверждает инсайдер. Глава комиссии уральского МКС «Единой России» по организации и проведению избирательных кампаний в 2021 Владимир Мякуш в комментарии URA.RU уточнил: «Схему могут изменить, но пока решения нет».

Участники совещания решили, что праймериз в 2021 году пройдут в электронном виде, при этом за основу будет взят опыт Челябинской области в 2020 году. Выборные штабы в регионе сформируют в декабре. «Тогда же станет ясно, кто будет руководить штабами. Это могут быть секретари отделений или губернаторы и представители губернаторов, если у главы региона высокий рейтинг», — резюмировал Мякуш.

URA.RU рассказывало, что «Единая Россия» в конце октября утвердила главу комиссии уральского МКС «Единой России» по организации и проведению избирательных кампаний в 2021 году. Им стал спикер заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш.