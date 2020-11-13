Власти РФ в четыре раза снизили цены на лекарства от коронавируса

Стоимость препаратов от коронавируса «Коронавир», «Авифавир» и «Ареплевир» снижена в четыре раза. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-1».
«Препараты вошли в список жизненно важных лекарственных препаратов. И государство в четыре раза добилось снижения цены», — подчеркнул Мурашко. Он отметил, что дополнительно направлены средства «на амбулаторно-поликлинический этап» лечения. По словам министра, все фармацевтические работники должны следить за наличием препаратов и своевременно их заказывать. Производители же обязаны следить за спросом и «не отставать».
Ранее в Минздраве РФ заявили, что предельная стоимость на препарат от коронавируса «Илсира» составит 47 531,10 рублей. Максимальная цена за аналоги лекарства в несколько раз ниже — например, «Авифавир» будет стоить не дороже 5 тысяч рублей за 50 таблеток. По словам вирусолога, главного научного сотрудника НИЦ им. Гамалеи Анатолия Альтштейна, препараты от коронавируса могут быть бесполезными.
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