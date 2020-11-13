13 ноября 2020

Россия возобновляет полеты еще в две страны

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Россия возобновляет авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Россия возобновляет авиасообщение с Сейшелами и Эфиопией. Об этом заявили в пресс-службе правительства РФ, решение принято по итогам заседания оперштаба.

«Россия возобновляет авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими островами», — передает сообщение пресс-службы ТАСС.

Отмечается, что полеты в Эфиопию будут осуществляться по маршруту Москва -Аддис-Абеба три раза в неделю, на Сейшелы по маршруту Москва-Виктория два раза в неделю. Гражданам этих государств и тем, кто имеет в них вид на жительство, разрешается въезд в РФ через воздушные пункты пропуска. Россияне же могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран. Кроме этого, оперштаб принял решение об увеличении квот на полеты между Россией и Казахстаном, ОАЭ, Кубой и Мальдивами. Число рейсов в Нур-Султан увеличено до трех в неделю, в Алма-Ату — до двух в неделю, в ОАЭ — до семи в неделю, на Мальдивы — до восьми в неделю, на Кубу — до четырех.

Россия закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение с 27 марта. Решение было связано с распространением коронавируса в мире. С 1 августа страна начала постепенно открывать границы с другими государствами. Однако в Министерстве иностранных дел россиян призвали отложить необязательные поездки за границу. Оставаться в стране ведомство просит до стабилизации ситуации с коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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