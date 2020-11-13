13 ноября 2020

Названа дата похорон Джигарханяна

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прибытие гостей на церемонию прощания с режиссером Театра «Ленком» Марком Захаровым. Москва, джигарханян армен
Армен Джигарханян скончался в ночь с 13 на 14 ноября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Похороны актера Армена Джигарханяна пройдут во вторник, 17 ноября. Об этом сообщил друг артиста Артур Согомонян.

«Похороны состоятся во вторник, мы бы хотели в театре провести прощание, потому что есть очень много желающих», — заявил Согомонян РБК. Он отметил, что у Джигарханяна было много учеников, друзей и поклонников, однако на проведение похорон в театре из-за коронавируса нужно получить разрешение властей.

Армен Джигарханян ушел из жизни в ночь с 13 на 14 ноября. Причина смерти пока не сообщалась. Позднее бывшая жена актера Виталина Цымбалюк-Романовская в разговоре с URA.RU отказалась верить в смерть бывшего супруга, но рассказала, что в последние годы его состояние ухудшалось.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...