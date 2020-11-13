Названа дата похорон Джигарханяна

Похороны актера Армена Джигарханяна пройдут во вторник, 17 ноября. Об этом сообщил друг артиста Артур Согомонян.
«Похороны состоятся во вторник, мы бы хотели в театре провести прощание, потому что есть очень много желающих», — заявил Согомонян РБК. Он отметил, что у Джигарханяна было много учеников, друзей и поклонников, однако на проведение похорон в театре из-за коронавируса нужно получить разрешение властей.
Армен Джигарханян ушел из жизни в ночь с 13 на 14 ноября. Причина смерти пока не сообщалась. Позднее бывшая жена актера Виталина Цымбалюк-Романовская в разговоре с URA.RU отказалась верить в смерть бывшего супруга, но рассказала, что в последние годы его состояние ухудшалось.
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