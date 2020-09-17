Объявлены цены на PlayStation 5 в России

Стоимость PlayStation 5 в России составит 37 999 рублей. Цены на приставку появились в интернет-магазине Sony.
«Цена на PS5 без дисковода для Blu-ray дисков 4K составляет 37 999 рублей. С дисководом приставка обойдется на 9 тысяч дороже», — говорится на сайте магазина. Оформление предзаказов приставки началось 17 сентября. PS-5 вышла с несколькими эксклюзивными играми. Среди них Marvel’s Spider-Man: Miles Morales и Demon’s Souls. Их стоимость в онлайн-магазине составляет от 4 299 до 5 499 рублей.
Кроме этого, к приставке можно приобрести аксессуары. Беспроводной контроллер DualSense обойдется в 5 799 рублей. А гарнитуру Pulse 3D, способная воспроизводить звук с эффектом трехмерности, можно купить за 8 299 рублей.
Ранее сообщалось, что новая модель приставки выйдет в двух вариантах: с дисководом и без него, передает телеканал 360. По данным опроса сервиса DTF, большинство пользователей планируют приобрести приставку без привода.
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