18 ноября 2020
17 ноября 2020

В Курганской области поставлен новый рекорд по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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Приёмный покой в красной зоне городской больницы. Курган, защитный костюм, медики, фельдшер на вызове, скорая помощь, фельдшер, зона карантина, красная зона, городская больница 2
За сутки коронавирус выявили у 98 жителей Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

По состоянию на 18 ноября в Курганской области зарегистрировано 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб по борьбе с COVID. Это рекордное значение для региона.

«На 18 ноября в Курганской области лабораторно подтверждены 98 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении. 24 зараженных выявили в Кургане. Также новые пациенты с COVID есть в Шадринске, в Шумихинском муниципальном округе и в 13 районах области. Выписано за последние сутки 160 человек с COVID.

Предыдущий рекорд по числу новых зараженных COVID-19 в Курганской области был поставлен 14 ноября. Тогда выявили 96 больных. 12 ноября подтверждалось 95 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 7559 случаев COVID-19.

По данным сайта «Стопкоронавирус», за последние сутки в Курганской области не зарегистрировано ни одной смерти от COVID. Всего от этой болезни умерло 109 жителей региона.

В Курганской области действует обязательный масочный режим. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, а школьникам запретили находиться в общественных местах без родителей. Для помощи в борьбе с коронавирусом в Курганскую область приехали медики из других регионов.

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