Глава Кургана обратился к жителям города из-за коронавируса

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Кургане остается сложной, заявил глава города Андрей Потапов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он призвал курганцев следить за своим здоровьем, обратив внимание, что у пенсионеров заболевание протекает в более тяжелой форме.
«Ситуация по коронавирусу в регионе по-прежнему остается сложной. По данным регионального оперативного штаба, пятую часть заболевших сегодня составляют пациенты старше 65 лет. У пенсионеров заболевание проходит тяжелее, чем у молодежи и граждан среднего возраста. Поэтому, пожалуйста, поберегите себя!» — написал Потапов.
Градоначальник напомнил, что для всех жителей старше 65 лет в Курганской области действует режим самоизоляции. «Убедительно прошу вас не выходить без необходимости из дома. Не посещайте людные места. Если все же выходите в ближайший магазин или аптеку — старайтесь делать это в утренние часы, когда посетителей не так много», — советует Потапов. Он также предложил пенсионерам снизить до минимума контакты: «Даже с близкими родственниками старайтесь общаться только по телефону».
На 18 ноября в Курганской области зарегистрировано 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщало ранее URA.RU. Это рекордное значение для региона. Всего с начала пандемии в области выявлено 7559 случаев COVID-19, умерло от коронавируса 109 человек.
В Курганской области действует обязательный масочный режим. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, а школьникам запретили находиться в общественных местах без родителей. Для помощи в борьбе с коронавирусом в Курганскую область приехали медики из других регионов.
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