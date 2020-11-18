Официально ГУФСИН отрицает вспышки коронавируса в своих структурах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вспышки коронавируса в Свердловской области произошли в нескольких колониях и СИЗО. Источник URA.RU из системы ГУФСИН рассказал, что они возникают из-за того, что заключенные скрывают заболевание.

По данным инсайдеров, массовые заболевания зафиксированы в СИЗО-1, ИК-10 (Екатеринбург), ИК-24 (Азанка). Арестанты СИЗО, заболевшие коронавирусом, молчат до последнего, полагает собеседник агентства. «Если человек оказывается в камере, где мало людей, условия более-менее хорошие, то вынужден молчать о своем самочувствии», — поделился собеседник агентства. Происходит такое из-за боязни перевода в другую камеру или учреждение с худшими условиями. По словам инсайдера, ежедневно каждому арестованному температуру не измеряют. Поэтому симптомы проявляются поздно, а контакт с другими заключенными длится дольше.

Собеседник агентства добавил, что заразившихся коронавирусом зэков, и с подозрениями на него, свозят в ковид-госпиталь на территории ИК-2 в Екатеринбурге. Там для этих целей переоборудовали один из бараков. По его данным, мест уже не хватает.

«Мы еще в марте увеличили площади, готовясь к пандемии. С мая туда начали больные поступать. Так как лечение происходит стационарное, там же ждут результат тестов осужденные, у которых подозревают COVID-19, и контактные. Мест всем хватает и каждый день идет выписка», — заявил Александр Левченко, начальник пресс-службы свердловского ГУФСИН. Представитель ведомства не назвал числа находящихся там людей, отметив, что их «не больше, чем летом».

Ранее URA.RU сообщало, что в ИК-10 Екатеринбурга две недели работал сотрудник с коронавирусом. Его заставляли ходить на работу, однако в пресс-службе ГУФСИН по региону информацию опровергли. Как и сведения о вспышке COVID-19 в СИЗО-1, которая привела к хаосу в обязанностях сотрудников. Источники агентства уверяли, что из ИК-24 поселка Азанки вывезли 10 зэков с подтвержденным коронавирусом.

Обновлено в 21.30. Начальник пресс-службы свердловского ГУФСИН Александр Левченко заявил, что в подведомственных учреждениях нет массовых заражений. «Ежедневно измеряется температура во всех учреждениях, идет обработка помещений. Люди, у которых выявляются симптомы и контактирующие с ними, изолируются. Проводится тестирование. Осужденные заботятся о своем здоровье больше, чем на свободе», — подчеркнул он. Он добавил, что при необходимости заболевшие направляются в спецучреждения, которые лечат коронавирус. Левченко подчеркнул, что все больные заключенные лечатся в больнице №2 МСЧ 66 ФСИН России. Он добавил также, что информация о том, что сотрудник две недели работал с коронавирусом не соответствует действительности. «У нас есть две лаборатории,сотрудники тестируются. Никто не выпустит на работу без двух тестов. Сотрудников у нас достаточно», — заверил он.