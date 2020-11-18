Фадеев пожаловался, что не может найти сотрудника. «При этом безработица зашкаливает»

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Максим Фадеев, фадеев максим
Максим Фадеев заявил о дефиците человеческих качеств среди его потенциальных сотрудников Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Российский продюсер и композитор Максим Фадеев пожаловался, что ему не удается найти сотрудников. При этом уровень безработицы высокий, отметил он в своем Instagram.

«Странно, пандемия разрушила бизнес многих и безработица зашкаливает, но поразительно то, что найти сотрудника который хочет работать, который с тобой бы пошел плечо в плечо, почти не реально!» — написал Фадеев. Продюсер объяснил, он много раз старался найти единомышленников и романтиков. В итоге он уже даже не мечтает нанять и просто честного работника. Фадеев считает, что в России образовался дефицит человеческого.

16 ноября Лев Лещенко пожаловался на материальные трудности, которые возникли у артистов из-за пандемии, пишет RT. В тот же день в Совфеде назвали отрасли, где безработица оказалась самой высокой в 2020 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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