Российский продюсер и композитор Максим Фадеев пожаловался, что ему не удается найти сотрудников. При этом уровень безработицы высокий, отметил он в своем Instagram.
«Странно, пандемия разрушила бизнес многих и безработица зашкаливает, но поразительно то, что найти сотрудника который хочет работать, который с тобой бы пошел плечо в плечо, почти не реально!» — написал Фадеев. Продюсер объяснил, он много раз старался найти единомышленников и романтиков. В итоге он уже даже не мечтает нанять и просто честного работника. Фадеев считает, что в России образовался дефицит человеческого.
16 ноября Лев Лещенко пожаловался на материальные трудности, которые возникли у артистов из-за пандемии, пишет RT. В тот же день в Совфеде назвали отрасли, где безработица оказалась самой высокой в 2020 году.
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