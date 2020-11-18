В России раскрыли необычный эффект «школы губернаторов»

Президент РФ Владимир Путин 18 октября назначил двух новых глав регионов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Обучение в президентской «школе губернаторов» может предполагать, что ее выпускники будут назначены главами не в регионах, где они работали в момент учебы, а в других. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил автор рейтинга глав регионов «Госсовет 2.0» Евгений Минченко. Это подтверждают назначения 18 октября Артема Здунова и Вячеслава Гладкова, врио губернаторов Мордовии и Белгородской области соответственно.

«Обратите внимание, Здунов сначала работал в Татарстане, потом в Дагестане, и сейчас в Мордовии. А Гладков начинал в Пензенской области, продолжил в Севастополе, Ставропольском крае, сейчас — в Белгородской области», — отметил эксперт. Оба новых чиновника окончили «школу губернаторов» — программы РАНХиГС и администрации президента по подготовке кадрового резерва.

По мнению Минченко, такая географическая мобильность обусловлена двумя факторами. «Первый — разрыв местных коррупционных цепочек. Второй — большой опыт в выстраивании отношений и с региональными элитами, и с населением», — считает политолог.

18 октября президент России Владимир Путин принял отставку бывшего губернатора Мордовии Владимира Волкова. В этот же день он назначил временно исполняющим обязанности главы региона Артема Здунова. Кроме того, врио губернатора Белгородской области, чей пост был вакантен с 22 сентября после отставки Евгения Савченко, стал Вячеслав Гладков.