Главный редактор журнала Esquire и писатель Сергей Минаев назвал креативной идею использовать образ смерти для агитации курганских водителей соблюдать скоростной режим. О том, как происходила необычная акция, он рассказал в свежем выпуске своего видеоблога.
«В Кургане стояли люди с плакатами, агитировавшие не превышать скорость. А в конце этого потока людей с плакатами стояла смерть. <…> Ну, креативненько, что ж нет то?» — посмеялся писатель.
Человека в костюме смерти с косой жители Кургана заметили на дорогах города 12 ноября, сообщало ранее URA.RU. Это была акция, приуроченная ко Всемирному дню памяти жертв ДТП. Мнения курганцев относительно такой акции разделились. Одни посчитали, что кого-то она действительно заставит сбросить скорость, другие заявляли, что это «реальная глупость», которая отвлекает водителей от дороги.
Минаев обратил внимание, что Курган все чаще становится «героем новостей» в выпусках его блога. Так, ранее он высмеял дистанционные тренировки по самбо в Кургане, на которых детям приходится отрабатывать приемы на родителях. До этого он рассказывал о курганцах, которые под видом представителей известной в городе ОПГ «Локомотив» хотели крышевать кальянную.
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