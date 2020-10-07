07 октября 2020

Писатель Минаев высмеял подражателей курганской ОПГ «Локомотив»

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Курганцы хотели крышевать кальянную под видом ОПГ «Локомотив» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главный редактор журнала Esquire и писатель Сергей Минаев высмеял подражателей ОПГ «Локомотив», прославившейся в Кургане в 90-е годы. Видео с обсуждением новости о курганцах, которые под видом членов этой группировки хотели крышевать кальянную, опубликовано 8 октября на youtube-канале писателя.

«В кальянную пришли мужики и сказали: мы те самые локомотивовцы из ОПГ, будете нам платить бабло за крышу. Что делают владельцы кальянной? Они проводят расследование, находят настоящих локомотивовцев, устраивают встречу настоящих бандосов с <…> (ненастоящими). Бандосы <…> (их) ставят на бабки», — пересказал Минаев своими словами новость URA.RU.

Ситуацию писатель сравнил с культурной апроприацией (негативное явление, связанное с использованием элементов одной культуры членами другой культуры) в США. «<…> (зачем) ты культурную апроприацию делаешь? Вот есть бандитский нормальный бренд, а какой-то <…> хотел назваться им. Сразу возмездие тебе моментальное. Это тебе не <…> (воровать) у американских индейцев, где тебе лайки какие-нибудь и дизлайки будут ставить в Facebook», — подытожил он.

Молодые люди пришли в новую кальянную в центре Кургана и потребовали платить им за крышевание, ранее сообщало URA.RU. Они объяснили, что являются представителями ОПГ «Локомотив». Предприниматели устроили им встречу с настоящими членами этой группировки, в итоге молодых людей, желавших крышевать кальянную, самих поставили на деньги.

Скрин: youtube-канал Сергея Минаева

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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