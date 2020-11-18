В Курганской области исторический максимум заболевших COVID

По состоянию на 19 ноября в Курганской области зарегистрирован 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Суточный прирост больных в регионе впервые преодолел планку в 100 человек. Предыдущий максимум был зафиксирован 18 ноября, когда подтвердились 98 случаев.
«На 19 ноября в Курганской области лабораторно подтвержден 101 новый случай COVID-19», — говорится в сообщении регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. 32 пациента с COVID выявлено в Кургане. Также новые зараженные коронавирусом есть в Шадринске, Шумихинском муниципальном округе, Альменевском, Белозерском, Варгашинском, Каргапольском, Кетовском, Куртамышском, Мокроусовском, Половинском, Сафакулевском, Целинном, Шадринском районах.
Всего с начала пандемии в Курганской области выявлено 7 660 больных коронавирусом. За последние сутки выписано 176 человек, ранее зараженных COVID-19. По данным сайта «Стопкоронавирус», за последние сутки в Курганской области не зарегистрировано ни одной смерти от COVID. Всего от этой болезни умерло 109 жителей региона.
В Курганской области действует обязательный масочный режим. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, а школьникам запретили находиться в общественных местах без родителей. Для помощи в борьбе с коронавирусом в Курганскую область приехали медики из других регионов.
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