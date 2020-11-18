18 ноября 2020

В Курганской области исторический максимум заболевших COVID

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Приёмный покой в красной зоне городской больницы. Курган, защитный костюм, медики, фельдшер на вызове, скорая помощь, фельдшер, зона карантина, красная зона, городская больница 2
В Курганской области прирост зараженных коронавирусом впервые превысил 100 человек в сутки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

По состоянию на 19 ноября в Курганской области зарегистрирован 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Суточный прирост больных в регионе впервые преодолел планку в 100 человек. Предыдущий максимум был зафиксирован 18 ноября, когда подтвердились 98 случаев.

«На 19 ноября в Курганской области лабораторно подтвержден 101 новый случай COVID-19», — говорится в сообщении регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. 32 пациента с COVID выявлено в Кургане. Также новые зараженные коронавирусом есть в Шадринске, Шумихинском муниципальном округе, Альменевском, Белозерском, Варгашинском, Каргапольском, Кетовском, Куртамышском, Мокроусовском, Половинском, Сафакулевском, Целинном, Шадринском районах.

Всего с начала пандемии в Курганской области выявлено 7 660 больных коронавирусом. За последние сутки выписано 176 человек, ранее зараженных COVID-19. По данным сайта «Стопкоронавирус», за последние сутки в Курганской области не зарегистрировано ни одной смерти от COVID. Всего от этой болезни умерло 109 жителей региона.

В Курганской области действует обязательный масочный режим. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, а школьникам запретили находиться в общественных местах без родителей. Для помощи в борьбе с коронавирусом в Курганскую область приехали медики из других регионов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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