Спиваков, Гребенщиков и Курентзис призвали защитить Карабах

Борис Гребенщиков и другие деятели культуры попросили сохранить объекты наследия в Карабахе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Дирижер Владимир Спиваков, бывший художественный руководитель Пермского театра оперы и балета, дирижер Теодор Курентзис, музыкант Борис Гребенщиков, режиссер Александр Сокуров и другие культурные деятели России обратились с письмом к ООН в защиту Нагорного Карабаха. Они попросили ЮНЕСКО защитить местные памятники христианского культурного, архитектурного и художественного наследия, сказано в документе.

«Мы просим ЮНЕСКО использовать весь свой авторитет и полномочия для спасения памятников, <…> придания им необходимого статуса и включения в список всемирного наследия», — цитирует открытое письмо РИА «Новости». Представители культурного сообщества опасаются, что после войны в Карабахе памятники могут атаковать вандалы. В худшем случае, объекты наследия вообще уничтожат, боятся авторы письма. Культурные деятели напомнили ЮНЕСКО о событиях в Сирии, из-за которых была разрушена Пальмира. Среди авторов просьбы к ЮНЕСКО также писатель Захар Прилепин и артисты Юлия Ауг и Андрей Мерзликин.

В 2018 году террористы захватили Пальмиру и взорвали там центральную часть амфитеатра. В Карабахе же находятся древние крепости, церкви, монастыри Дадиванк и Амарас, а также один из символов Арцаха, памятник «Мы и наши горы».

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября после обвинения Армении и Азербайджана в нападениях друг на друга. Сейчас стороны смогли договориться о перемирии, но из-за этого в Ереване вспыхнули протесты. Граждане требуют войны до победного. В России надеются, что эти протесты не приведут к дестабилизации обстановки, пишет радио Sputnik.