Задержан второй фигурант по делу об убийстве «колбасного короля»

Суд арестовал Пашу Ахмедова, второго фигуранта дела об убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова. Об этом сообщает представитель главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Паши Ахмедова, подозреваемого в совершении группой лиц убийства предпринимателя в Истре», — цитирует Врадий ТАСС. Следствие уже допросило Ахмедова, ему предъявят обвинение в ближайшее время.
Первый подозреваемый, Александр Мавриди, был задержан в день убийства, 1 ноября. Он также арестован, ему предъявили обвинение. Ахмедова задержали в Татарстане 17 ноября. Следствие считает, что мужчины купили арбалет в одном из подмосковных торговых центров и пробрались в баню под Истрой, где отдыхал «колбасный король» Владимир Маругов. По данным правоохранителей, Мавриди и Ахмедов застрелили бизнесмена и скрылись.
Также Ахмедов подозревается в незаконном лишении свободы адвоката из Москвы на протяжении нескольких лет. Он вымогал у мужчины недвижимость, считает следствие.
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