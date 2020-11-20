В Кремле высказались о визите Путина в Тюменскую область

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Кремль пока не подтвердил визит Путина в Тюменскую область Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ситуация с коронавирусом в России не скажется на внимании главы РФ Владимира Путина к проблемам регионов. Ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос URA.RU во время общения с прессой. Визит в Тюменскую область не исключен.

«В этом году их (визитов — прим. ред.) интенсивность была действительно снижена, но не в ущерб вниманию президента к региональным проблемам», — ответил Песков на соответствующий вопрос корреспондента URA.RU. По словам представителя Кремля, интенсивность взаимодействия президента с руководством регионов также останется прежней. Поэтому визит в Тюменскую область не исключен.

Однако Кремль пока не делает заявлений о визите Путина в регион. По информации источников URA.RU, 1 декабря глава России собирается посетить регион с официальным визитом. По имеющейся информации, он может посетить завод «Запсибнефтехим» и аэропорт в Тобольске.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...