В Кремле высказались о визите Путина в Тюменскую область

Кремль пока не подтвердил визит Путина в Тюменскую область Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ситуация с коронавирусом в России не скажется на внимании главы РФ Владимира Путина к проблемам регионов. Ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос URA.RU во время общения с прессой. Визит в Тюменскую область не исключен.

«В этом году их (визитов — прим. ред.) интенсивность была действительно снижена, но не в ущерб вниманию президента к региональным проблемам», — ответил Песков на соответствующий вопрос корреспондента URA.RU. По словам представителя Кремля, интенсивность взаимодействия президента с руководством регионов также останется прежней. Поэтому визит в Тюменскую область не исключен.

Однако Кремль пока не делает заявлений о визите Путина в регион. По информации источников URA.RU, 1 декабря глава России собирается посетить регион с официальным визитом. По имеющейся информации, он может посетить завод «Запсибнефтехим» и аэропорт в Тобольске.