Основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова не впечатлил новый смартфон Apple Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Apple завоевывает мир

Один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров остался недоволен новым iPhone 12 Pro от Apple. Программист считает, что компания до сих пор существует за счет идей своего основателя Стива Джобса, который умер девять лет назад.

«Только что попробовал iPhone 12 Pro — какое невероятно громоздкое оборудование. Он выглядит и ощущается как негабаритная версия iPhone 5 2012 года выпуска, но с уродливым набором камер, торчащих на трех разных высотах. Пресловутая выемка и широкие лицевые панели все еще присутствуют, что создает низкое соотношение экрана к корпусу и общее ощущение устаревшего устройства», — написал Дуров в своем telegram-канале.

Программист убежден, что после смерти основателя Apple Стива Джобса в 2011 году компания все еще не придумала новых технологий. А живет она за счет имени предпринимателя. «Спустя 9 лет после смерти Стива Джобса компания по-прежнему живет за счет технологий и репутации, которые он заработал, без каких-либо значимых инноваций. Неудивительно, что в начале этого года продажи iPhone упали на 21%», — продолжил Дуров. По его мнению, если Apple не сменит свой курс, то популярность iPhone продолжит падать на мировом рынке.

Ранее российский программист называл семь недостатков смартфонов iPhone. Среди них Дуров выделял высокую комиссию для разработчиков в AppStore, а также ограничения в использовании приложений. А техноблогер Wylsacom сравнил iPhone 11 и iPhone 12 и посоветовал, какой гаджет стоит покупать.

Новая линейка смартфонов от Apple поступила в продажу в середине ноября. Люди продавали места в очереди за iPhone 12, пишет « Утро.ру ». При этом в последних обновлениях операционной системы iOS были выявлены серьезные неполадки. Например, проблемы с гарнитурой, уточняет Life .