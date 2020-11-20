«Коммерсант» подтвердил инсайд URA.RU о реформе выборов в Госдуму

На выборах в Госдуму 2021 году количество территориальных групп увеличат почти в два раза Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

«Единая Россия» увеличит с 36 до 60 количество территориальных групп, где выдвинет списки кандидатов на выборах в Госдуму 2021 года. Об этом 20 ноября сообщают со ссылкой на источники и замглавы центрального исполкома партии Дмитрия Миненко «Коммерсант» и «Ведомости», подтвердив инсайд URA.RU от 13 ноября.

«Региональный блок ЦИК партии и экспертный совет единороссов предложили разделить партийный список в 2021 году на 60 региональных групп, а не на 36, как было на выборах в 2016 году. Идею будут обсуждать с депутатами-списочниками, которые в 2016 году возглавляли региональные группы, с секретарями региональных отделений, губернаторами и экспертами. Большинство региональных групп будет формироваться по схеме один субъект Федерации — одна группа», — пишут «Ведомости».

«Ранее предполагалось создать около 80 таких групп, но теперь в аппарате партии считают, что их должно быть 60… В руководстве ЕР считают, что увеличение числа региональных групп заставит местные отделения мобилизоваться в борьбе за получение своих мандатов», — добавляет «Коммерсант».

Инсайдеры URA.RU в партии 13 ноября сообщали, что увеличение количества территориальных групп связано с тем, что за последний год 23 губернатора вступили в ЕР и возглавили ее региональные отделения. Они станут лидерами списков кандидатов на выборах в Госдуму. Поэтому целесообразно включить территориальные группы в границы регионов. Например, на Урале в одну территориальную группу входят Челябинская и Курганская области. С большой вероятностью список кандидатов в Госдуму-2021 возглавит челябинский губернатор, лидер регионального отделения ЕР Алексей Текслер. Он выступит «паровозом» — поможет партии нарастить рейтинг. Но курганцам будет сложно объяснить, зачем им голосовать за чужого политика.

Выборы пройдут 19 сентября 2021 года. Половина Госдумы будет избрана по одномандатным округам. Оставшиеся 225 депутатов — по спискам. Каждая партия сама формирует количество и границы своих территориальных групп.