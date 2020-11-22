Пушков: Договор по открытому небу нежизнеспособен без США

После выхода США Договор по открытому небу (ДОН) становится нежизнеспособным, так как Штаты продолжат получать информацию о военной деятельности других стран от своих союзников. Об этом заявил сенатор от Пермского края Алексей Пушков.
По его словам, не стоит ожидать гарантий со стороны НАТО об отказе передавать США данные, полученные союзниками по альянсу. Пушков уверен, что информация о военной деятельности других стран будет мгновенно передаваться Вашингтону.
«Именно поэтому договор становится нежизнеспособным после выхода из него США. Заявления союзников США о приверженности договору не отменяют их особых отношений с США, тесное сотрудничество их разведок и оборонных ведомств. А отследить тайную передачу данных просто невозможно», — написал сенатор в Twitter.
22 ноября США вышли из ДОН. Так, они больше не смогут проводить облеты, чтобы наблюдать за военной деятельностью других стран-участников договора. В этот же день стало известно о переброске американских бомбардировщиков в Ближний Восток. Военный эксперт Михаил Тимошенко считает, что все это делается для увеличения военных рисков для России.
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