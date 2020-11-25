25 ноября 2020
24 ноября 2020

Назначен руководитель курганского отделения ЛДПР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выбор мэра. Курган, ярушин юрий
Юрий Ярушин будет руководить курганским отделением ЛДПР еще один срок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководителем курганского регионального отделения ЛДПР назначен депутат областной думы Юрий Ярушин. Он будет находиться в этой должности третий срок подряд. Информацию о своем назначении URA.RU подтвердил сам Ярушин.

«Это у меня, получается, третий срок. Два срока я отработал, но меня руководство оставило с приставкой и. о., так как у нас была большая избирательная кампания в областную думу. Вчера на заседании высшего совета партии принято решение делегировать меня на третий срок», — рассказал URA.RU Ярушин.

Политик воспринимает назначение как знак доверия со стороны руководства партии. «У нас увеличивается с каждым годом процент голосовавших за ЛДПР, количество депутатов увеличивается. У нас никогда не было депутатов в Курганской городской думе. С прошлого года у нас там два депутата — это тоже хороший результат», — пояснил он. Своей основной задачей после назначения Ярушин назвал подготовку к выборам в Госдуму в 2021 году: «Планомерная работа идет. Я думаю, мы покажем неплохой результат».

Ярушин возглавляет региональное отделение ЛДПР с 2016 года. В конце 2019 года появились слухи о предстоящей смене власти в региональном отделении партии. Однако весной 2020 года, когда у Ярушина закончился срок полномочий, его оставили руководить отделением в статусе временно исполняющего обязанности.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...