Назначен руководитель курганского отделения ЛДПР

Юрий Ярушин будет руководить курганским отделением ЛДПР еще один срок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководителем курганского регионального отделения ЛДПР назначен депутат областной думы Юрий Ярушин. Он будет находиться в этой должности третий срок подряд. Информацию о своем назначении URA.RU подтвердил сам Ярушин.

«Это у меня, получается, третий срок. Два срока я отработал, но меня руководство оставило с приставкой и. о., так как у нас была большая избирательная кампания в областную думу. Вчера на заседании высшего совета партии принято решение делегировать меня на третий срок», — рассказал URA.RU Ярушин.

Политик воспринимает назначение как знак доверия со стороны руководства партии. «У нас увеличивается с каждым годом процент голосовавших за ЛДПР, количество депутатов увеличивается. У нас никогда не было депутатов в Курганской городской думе. С прошлого года у нас там два депутата — это тоже хороший результат», — пояснил он. Своей основной задачей после назначения Ярушин назвал подготовку к выборам в Госдуму в 2021 году: «Планомерная работа идет. Я думаю, мы покажем неплохой результат».

Ярушин возглавляет региональное отделение ЛДПР с 2016 года. В конце 2019 года появились слухи о предстоящей смене власти в региональном отделении партии. Однако весной 2020 года, когда у Ярушина закончился срок полномочий, его оставили руководить отделением в статусе временно исполняющего обязанности.