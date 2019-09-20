Кто же я/мы? Коллаж: соцсети

Из очередного выпуска «Инсайдов» вы узнаете, что Куйвашев вдруг добавил Крекову превосходства над Орловым. — Швиндту пришлось разбираться с наследием «серого кардинала». — Пумпянский купил в Екатеринбурге бутылку вина за два миллиона. — Козицын вернет к жизни забытый проект с помощью Универсиады. — Тунгусов оставил долгоиграющие сюрпризы для власти. — Почему Текслер запретил фуршеты? — Челябинский губернатор обсудил свое будущее правительство с Цукановым. — Глава «Газпром нефти» променял поездку в Тюмень на футбол. — Моор может довести до конца «вендетту» Якушева. — Намечается череда отставок югорских прокуроров. — У югорского олигарха «черная полоса». — Медиаменеджер из Кургана перебрался на Ямал. — Мэр Перми показал губернатору, как отводить от себя негатив. — Ветеранов не позвали на инаугурацию курганского губернатора. И многое другое. Приятного чтения!

Инсайды Челябинской области

Инсайды Тюменской области

Инсайды ХМАО

Инсайды ЯНАО

Инсайды Пермского края

Инсайды Курганской области

Инсайды Свердловской области

Куйвашев вдруг добавил Крекову превосходства над Орловым

Губернатор Евгений Куйвашев назначил ответственным за подготовку программы Универсиады-2023 замгубернатора Павла Крекова. Вроде бы все просто: программу пишет минспорта, которое Креков курирует. Только это вызвало невероятную зависть у первого замгубернатора Алексея Орлова: нижестоящий чиновник вдруг получил из рук губернатора возможность координировать действия всех министерств. Это ли не поражение второго лица области?

Чемезов напомнит кабмину о «Пятилетке развития» в своей манере

Анна Майорова © URA.RU

Говорят, увеличивается аппаратный вес одного из наиболее малозаметных вице-губернаторов — Олега Чемезова. Ему якобы могут поручить следить за исполнением программы «Пятилетки развития». У обладминистрации, дескать, создалось ощущение, что многие члены кабмина позабыли о программе губернатора, и только Олег Чемезов способен со всей его прямотой и жесткостью напомнить о важности реализации стратегии Евгения Куйвашева.

Швиндту пришлось разбираться с наследием «серого кардинала»

Вице-губернатору Сергею Швиндту пришлось подчищать дела бывшими коллегами из старой команды администрации Екатеринбурга. Те, говорят, согласовали проект переноса башни для радиопередающей телевизионной станции. А затем, будто забыв про этот проект, согласовали еще строительство жилого комплекса близ этой башни. Жители взбунтовались, поскольку не готовы жить в «микроволновке». Гасить пожар решили до того, как поднимется реальный бунт. Теперь Швиндт вынужден проводить бесчисленные совещания, чтобы решить вопрос, инициированный еще во времена, когда в мэрии работал замглавы Владимир Тунгусов. Выход из ситуации, признаются слухмейкеры, есть, хоть и вырисовывается очень медленно.

У Ковпака могли остаться зарубежные активы

Депутат Госдумы РФ Лев Ковпак может столкнуться с неожиданными проблемами при переизбрании на очередной срок. Якобы пытливые оппоненты выяснили, что он в свое время владел бизнесом в одной из европейских стран. Перед избранием в Госдуму Ковпак вышел из состава учредителей фирмы, но у сплетников есть подозрение, что некая зарубежная недвижимость у депутата все-таки могла остаться. Обосновывая свое мнение, они рассказывают, что Льва Ковпака вместе с его отцом Игорем Ковпаком иногда видят выходящими из частного дома, находящегося в удаленном спальном районе одной из европейских столиц.

В Екатеринбург летит федеральный министр — будет хвалить и спрашивать

Екатерина Сычкова © URA.RU

Свердловские власти ждут приезда министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева. В конце сентября он должен проверить реконструкцию набережной в Верхней Туре ее делали за счет президентского гранта. Впрочем, Якушев, говорят, приедет не только хвалить за то, что областные власти стали «пионерами» в реализации проекта. Ожидается, что федеральный чиновник поднимет вопросы капремонта домов и спросит, активно ли регион участвует в федеральных программах. Кроме того, от Якушева ждут обсуждения вопросов финансирования Универсиады. Чиновники мэрии, к удивлению наблюдателей, визита Якушева не боятся и надеются, что министр оценит благоустройство и ремонт дорог в Екатеринбурге.

Москва не против возвращения выборов мэра Екатеринбурга

Владимир Жабриков © URA.RU

Есть версия, что накануне старта осенней сессии Заксобрания, на которую планируется вынести законопроект о возвращении всенародных выборов мэра Екатеринбурга, депутаты «Единой России» запросили мнение представителей федеральной власти по данному вопросу. Пришлось подождать ответа, но якобы в Москве дали неожиданный ответ — самостоятельно принять решение — и пообещали не вмешиваться в процесс обсуждения. Не исключено, что после полномасштабной внутриэлитной дискуссии решение о возвращении прямых выборов все-таки будет принято.

У Елены Чечуновой появились влиятельные враги

По непроверенным слухам, оппоненты лидера фракции «Единая Россия» в Заксобрании смогли приостановить процесс ее назначения на пост вице-спикера областного парламента. Якобы соответствующее решение могло быть принято кем-то из федеральных единороссов. Есть версия, что сейчас Чечунова пытается выяснить, что за статусный депутат может отнять у нее пост вице-спикера, чтобы устроить кулуарную битву.

Бабушкина дала Чечуновой новую машину — в расчете на внимание Квитки

Владимир Андреев © URA.RU

Взамен разбитой служебной машины, угодившей в непростую аварию, лидер фракции «Единой России» в Заксобрании Елена Чечунова получила от спикера Людмилы Бабушкиной новенькую Toyota Camry. Формальное оправдание такому подарку статус Чечуновой. Но есть и тайный смысл: Елена Валерьевна часто ездит по области и в Тюмень, где проходят заседания МКС «Единой России» под руководством Ивана Квитки — глядишь, Чечунова в благодарность упомянет, как добросердечна председатель.

Свердловское ЛДПР возглавит Вихарев

По слухам, контролирующие думу Екатеринбурга авторитетные бизнесмены определились с кандидатурой на пост нового координатора регионального отделения ЛДПР. Якобы вскоре будет поставлен вопрос об утверждении в этом статусе муниципального депутата, бывшего директора МУП «Спецавтобаза» Григория Вихарева. Не исключено, что его кандидатура уже согласована с Москвой. Если план авторитетных бизнесменов сработает, то у Вихарева-младшего впереди ответственные задачи: например, он будет согласовывать список кандидатов в депутаты Заксобрания на выборах в 2021 году.

Депутаты гордумы ждут вызова на допрос в ФСБ

Анна Майорова © URA.RU

Депутаты городской думы Екатеринбурга нервничают из-за назначения на должность нового главы УФСБ по Свердловской области Алексея Зиновьева. В ближайшее время могут быть вызваны на допрос народные избранники, имеющие отношение к рынку «Таганский ряд». «На столе у Зиновьева уже ждут его приезда папки с материалами по „Таганскому ряду“. Чтобы его вступление в должность началось с раскрытия громкого дела. В папках — материалы на Сергея Мелехина, Анатолия Никифорова и Виктора Тестова», — сообщил «URA.RU» источник в силовом ведомстве.

Магаданцы недовольны политикой Носова в отношении «варягов»

Жители Магаданской области жалуются на жизнь при новой администрации, руководителем которой с недавних пор является экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. Причиной всему недовольство приезжими, которых губернатор периодически приглашает из Екатеринбурга. Новичкам сразу же дают «северные надбавки», предполагающие массу преференций. А обычные граждане, приезжающие в Магадан, для получения таких надбавок должны прожить в территории значительное время, негодуют в администрации.

Киселев собирает всех противников храма Святой Екатерины

Есть мнение, что депутат думы Екатеринбурга Константин Киселев может объявить собрание всех противников строительства храма Святой Екатерины утром 14 октября. Якобы на нем Киселев объявит о непризнании итогов опроса о месте строительства храма, после чего кем-то из собравшихся может быть поднят вопрос об организации протестов — которые могут стартовать незамедлительно. По другой версии, депутат на встрече попытается понять, наберет ли достаточное количество сторонников, чтобы не выглядеть с протестами глупо.

Еще один признак того, что храм построят на месте Приборостроительного завода

Алексей Вахрушев © URA.RU

Наблюдатели нашли косвенное подтверждение тому, что собор Святой Екатерины будет построен на территории Приборостроительного завода. Расположенный в одном из помещений этого комплекса зданий Пенсионный фонд не так давно получил уведомление о выезде из занимаемых помещений. Предположительно, сотрудникам ПФР предложили другой особняк, а потому во внешний мир эта в общем-то бесконфликтная история вылилась только благодаря любопытным инсайдерам.

Пумпянский купил в Екатеринбурге бутылку вина за два миллиона

Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге элитный ресторан «Дольче Вита» сумел продать бутылку вина за рекордную сумму. Как сообщили «URA.RU» источники, на днях заведение нашло покупателя на редкое вино Романе-Конти ценой в два миллиона рублей. По данным инсайдеров, обладателем коллекционной бутылки стал владелец группы «Синара» Дмитрий Пумпянский. «Дмитрию Александровичу есть, что праздновать с таким размахом. В последнее время он крайне удачно включается в масштабные и денежные проекты», — отмечают наблюдатели.

Козицын вернет к жизни забытый проект с помощью Универсиады

Гендиректор УГМК Андрей Козицын рассчитывает перезапустить забытый проект «Стражи Урала» с помощью Универсиады-2023, считают источники «URA.RU». Именно этим они объясняют настойчивые требования топ-менеджера проводить студенческие игры на ВИЗе, а не на Кольцовском тракте. «По старому проекту башни УГМК должны находиться на Татищева. Если игры все-таки организуют на ВИЗе, то офисники получат огромный трафик и станут своего рода воротами в новую часть города», — объясняют наблюдатели.

Строителям Универсиады отдадут бонусную территорию

Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, что после строительства кампуса для Универсиады-2023 рядом с МВЦ «Екатеринбург Экспо» владелец генподрядчика — Группы Синары — Дмитрий Пумпянский может получить еще один бонус. Утверждается, что к сносу готовятся старые общежития УрФУ (УГТУ-УПИ). На их месте якобы запланировано построить новые жилые комплексы. А учитывая, что большинство общаг расположены в самом центре Екатеринбурга, то бонус будет более, чем весомым, завистливо судачат интриганы.

Синара Центр забирает либеральную аудиторию у Ельцин Центра

Анна Майорова © URA.RU

30 сентября состоится прием по случаю вступления в новую должность генконсула США в Екатеринбурге Эмили Сторроу, консула по вопросам политики и экономики Хайди Эванс, руководителя консульского отдела Д. Сомервилла Эванса. Приглашения на прием уже разосланы чиновникам, общественникам и бизнесменам. Примечательно, что проходить мероприятие будет в свежеотстроенном «Синара Центре», что несколько удивило екатеринбургских представителей либеральной общественности, ведь до сих пор главной своей площадкой они считали Ельцин Центр. Наблюдатели обсуждают, перейдет ли основная масса сторонников либерализма на новую площадку.

Чиновники нанимают специалистов по соцсетям

Говорят, у министерства строительства Свердловской области больше нет двух ставок. Их, утверждает инсайдер, забрали для департамента информполитики Свердловской области. «Минстрою они не слишком нужны, а вот ДИПу очень пригодятся, ведь есть федеральные рекомендации по работе с соцсетями», — шепчутся в правительстве. В итоге одну ставку отдадут под эту самую работу, а на вторую посадят человека, который станет оператором системы «Инцидент-менеджер», из которой власти узнают о потенциальных проблемах в территориях.

Тунгусов оставил долгоиграющие сюрпризы для власти

После ухода вице-губернатора Владимира Тунгусова обнаруживается все больше «скелетов в шкафу», оставленных им для дестабилизации политической ситуации в области. Говорят, очередной такой «скелет» проявился накануне отопительного сезона — случившаяся год назад смена главы и всей команды в Алапаевске. Замена бывшего главы Станислава Шаньгина на команду Сайгида Билалова поставила город на грань этнических конфликтов и передела собственности. Интересы этой команды начали простираться уже и на Алапаевский район.

В частных разговорах, утверждают слухачи, люди из команды бравировали высокопоставленной «крышей» из обладминистрации, которая на их взгляд, позволяла им действовать практически безнаказанно. Сломалась эта легенда на неумелых попытках захватить заводскую котельную. Конфликт привел к тому, что отопительный сезон во всем городе оказался под вопросом.

«Ростех» нашел, кому доверить новый промышленный холдинг на Урале

«Ростех» создал в Москве компанию, которая будет управлять новым холдингом, объединяющим «Уралвагонзавод» и «Курганмашзавод». Как сообщили «URA.RU» источники, госкорпорация доверит управление промышленными предприятиями акционерному обществу «Концерн „Уралвагонзавод“», ее возглавляет гендиректор УВЗ Александр Потапов. Организация была создана более года назад, но за это время проявила активность однажды — в апреле зачем-то закупила у тагильского завода полувагоны на 19,5 млрд рублей.

Руководству УрГЭУ могут приписать вторжение в частную жизнь…

Владимир Жабриков © URA.RU

По сообщениям источников, громкий инцидент в Уральском экономическом госуниверситете с преследованием студента за принадлежность к ЛГБТ-сообществу может иметь серьезные последствия для руководства вуза. В частности, обиженные на ректора Якова Силина намерены обратить самое пристальное внимание прокуратуры на слова проректора Романа Краснова о том, что в УрГЭУ следили, следят и будут следить за активностью студентов в соцсетях. В случае пристрастной трактовки, это вполне может потянуть на «вторжение в частную жизнь», а это уже уголовно наказуемое деяние.

… или гей-скандал — рекламная акция его ректора Якова Силина?

Есть версия, что разгоревшийся в УрГЭУ гей-скандал — часть рекламной кампании вуза, инициированной ее ректором Яковом Силиным. Якобы окружение ректора провело социсследование в среде родителей иногородних абитуриентов, которые сообщили что опасаются отправлять детей в общежития вуза из-за риска проживания в одной комнате с гомосексуалистами. Убедившись, что руководство вуза жестко борется со студентами нетрадиционной сексуальной ориентации, родители будут чувствовать себя спокойно и оплачивать обучение детей с большим желанием, намекают слухмейкеры.

Инсайды Челябинской области

Почему Текслер запретил фуршеты?

Вадим Ахметов © URA.RU

Элиты обсуждают причины отказа Алексея Текслера от традиционного фуршета на церемонии вступления в должность губернатора. Говорят, что Текслер лично запретил накрывать столы, чтобы избежать панибратства и дать понять, что основной акцент надо сделать на работе, а не на праздниках. Болтают, что элиты были несколько разочарованы. Многие рассчитывали засвидетельствовать свое почтение Текслеру в неформальной обстановке и заодно похлопотать за свои интересы. Но Текслер все это пресек, чем оставил элиты в недоумении. Панибратства не получилось.

Губернатор обсудил свое будущее правительство с Цукановым

Говорят, что после инаугурации Алексей Текслер обсудил новую структуру правительства с полпредом президента в УрФО Николаем Цукановым. Тот одобрил и воссоздание главного управления материальных ресурсов, и вывод политических вопросов в отдельный блок. А еще говорят, что Цуканов стал первым, после самого Текслера и первого вице-губернатора Виктора Мамина, кому показали состав будущего правительства.

Текслер продолжит «кадровую чистку»

Говорят, что обновление кадров в правительстве Алексея Текслера будет идти после первой замены ключевых фигур. Все назначения и отставки официально озвучат в понедельник. Неофициально — о том, что им нет места в команде, сообщат в выходные, чтобы могли тихо забрать вещи. По сообщениям инсайдеров, первый этап — это избавление от чиновников «токсичных» и чей возраст уже перевалил пенсионный порог. А потом начнется следующий этап, когда увольнять руководителя будут после того, как определятся с его заменой. Процесс может затянуться до конца года.

Соцблок перезагрузят

Вадим Ахметов © URA.RU

Рассказывают, что самые серьезные изменения грядут в социальном блоке правительства, отвечать за работу которого будет, как и сейчас, первый вице-губернатор Ирина Гехт. Ждут смены руководства в минздраве, министерстве социальных отношений. Причем не только на уровне министров, но и замов. Возможны кадровые изменения в министерства спорта региона.

Еще говорят, что вероятнее всего будут замены в минстрое. Руководит министерством Виктор Тупикин, которому в июле исполнится 63 года. Учитывая его возраст, коллеги предполагают, что новый контракт ему не предложат. Хотя есть вероятность, что Тупикин останется советником.

В минкульте ждет повышения зам

Вадим Ахметов © URA.RU

А министром культуры может стать замминистра Ирина Анфалова-Шишкина. Говорят, что действующий министр Алексей Бетехтин не будет работать в новом правительстве Текслера. Какие именно претензии высказываются в его адрес, инсайдеры не сообщают.

А еще в министерстве ждут возвращения бывшего замминистра культуры Григория Цукермана, который ушел в конце марта, но потом принял участие в кадровом конкурсе губернатора и вошел в число победителей.

Политическому куратору облегчили работу

Говорят, что рекордно короткий срок формирования думы Челябинска, на чем настаивал губернатор Алексей Текслер, связан не только с ускорением процесса выборов мэра, но и с прибытием будущего вице-губернатора по внутренней политике Анатолия Векшина. «Он пока не знает местной повестки, а формирование думы это политика, — поясняет инсайдер. По крайнее мере Виктор Мамин (первый вице-губернатор) решил за него этот вопрос, чтобы Векшин уже мог сразу погрузиться в другие темы. В первую очередь, в выборы мэра Челябинска».

Мякуш не скрывает радости

Вадим Ахметов © URA.RU

Больше всего решением губернатора Алексея Текслера отправить в Совет Федерации омбудсмена Маргариту Павлову доволен спикер Заксобрания Владимир Мякуш. Ни для кого не было секретом, что Мякуш, включеный в сенаторскую тройку, не хотел уходить в Совет Федерации и перевозить семью в Москву. К тому же Мякуш справился с поручением Текслера и сформировал городскую думу Челябинска так, что никто из кланов не получил большинства. Теперь Мякуш может дорабатывать свой срок, чтобы со временем передать Заксобрание и «Единую Россию» более молодому сменщику. Возможно, уже осенью.

Думу Челябинска возглавит одиночка…

Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что выбор кандидатуры на пост спикера думы Челябинска проректора ЮУрГУ Андрея Шмидта не случаен. Шмидт на сегодня не представляет ни один из политических кланов. Когда-то его считали близким к «МГЕР» и, в первую очередь, к депутату Госдумы Владимиру Бурматову и бывшему вице-губернатору Руслану Гаттарову. Но за последний год между Шмидтом и «МГЕР» наметилось охлаждение, с весны оно переросло в открытый конфликт. «Молодогвардейцы» устроили настоящую атаку на Шмидта. Выдвинули против него «двойника», разбрасывали по соцсетям «чернуху», но тот сумел ото всего отбиться, чем вызвал у всех элит уважение. Таким образом, Шмидт стал самостоятельной и сильной фигурой, поэтому ему предложили пост спикера.

…как и его заместитель

Вадим Ахметов © URA.RU

Примерно по таким же критериям выбирали кандидатуру на пост вице-спикера думы. Главврач горбольницы №1 Дмитрий Тарасов, как и Шмидт, не входит ни в один из влиятельных кланов. При этом он считается очень хорошим управленцем и пользуется симпатиями у коллег. К тому же в губернаторской резиденции решили, что будет правильно, если заместителем председателя станет представитель социальной сферы.

Тех, кто рвался в спикеры, выгоняли

Еще одним плюсом в пользу Андрея Шмидта и Дмитрия Тарасова стал тот факт, что оба совсем не рвались во власть. Шмидт не хотел покидать пост проректора, а Тарасову — по душе медицина. «Обоих пришлось уговаривать», — говорят инсайдеры. А вот депутаты Илья Мительман и Владимир Павленков так стремились на руководящие должности, что им сразу же сказали, ни на что рассчитывать они не могут. К тому же Мительману припомнили его войны с Андреем Барышевым и демонстративное игнорирование требований партийного руководства прекратить разборки. В итоге, Павленкову приходится довольствоваться районным уровнем, а Мительману — мандатом рядового депутата думы.

Против Павленкова выступили бывшие коллеги

Вадим Ахметов © URA.RU

Кстати, категорически против кандидатуры Владимира Павленкова в руководство думы выступили силовики. И прежде всего его бывшие коллеги из ФСБ. На него прислали такие отрицательные характеристики, что стало понятно: продвигать Павленкова наверх не стоит, слишком большой риск. Сам он говорит, что против него сработали «старые враги».

Корнев обиделся за фракцию…

Депутат Металлургического райсовета Челябинска от «Справедливой России» Владимир Корнев на первом заседании попытался зарегистрировать собственную фракцию, состоящую из одного человека — его самого. С большим трудом присутствовавший на мероприятии в качестве куратора территории депутат Заксобрания области и замглавы регионального отделения «Единой России» Константин Захаров отговорил молодого избранника делать это. Корневу объяснили, что по регламенту во фракции должно быть минимум три человека. «На следующем заседании нас будет трое!» — ответил Корнев. «На заседании или в созыве?» — уточнили у него. «Я все правильно сказал», — ответил депутат. Теперь все гадают, Корнев все-таки перепутал или кого-то из единороссов (а все остальные депутаты вошли во фракцию «ЕР») намерен уговорить войти в его фракцию.

…а Муратчин — за выборы

Депутат Тракторозаводского райсовета Роман Муратчин расстроился, что его не включили в новый созыв гордумы Челябинска. Дело в том, что финансово вложился в кампанию пула кандидатов, которых относят к «молодогвардейцам» Владимира Бурматова. И мог рассчитывать на гордуму. Более того, «молодогвардейцы» рекомендовали его. Но мэр Наталья Котова предпочла согласовать в гордуму никому неизвестных людей из этого пула. Говорят, Муратчину обещают компенсировать эту потерю. Но он уже и не знает, кому верить.

В мэрии Челябинска боятся уголовного дела

Вадим Ахметов © URA.RU

Информация о возбуждении нового уголовного дела в отношении чиновников мэрии Челябинска переполошило сотрудников администрации города. Все гадают, о чем идет речь. Об уже известной истории с незаконной передачей подземных переходов в аренду фирме депутата Госдумы Андрея Барышева? О махинациях в муниципальном ООО «Общественный городской транспорт», подозреваемым в которых является замдиректора Рустам Тимуршин? Большинство сходится во мнении, что речь о новой уголовке. Она может быть связана с коммунальным рынком. Все в мэрии в большом напряжении. Тем более, что в администрации все еще продолжается проверка Контрольно-счетной палаты области, а силовики работают вместе с ревизорами.

У вице-мэра впереди кадровый рывок

Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры рассказывают, что нового вице-мэра Челябинска по капстроительству Владимира Шамне, победителя кадрового губернаторского конкурса, ждет карьерный рывок вверх. Какое именно повышение ожидает Шамне, источники не сообщают. Новый пост он получит в течение полутора месяцев. Теперь все гадают, будет ли это работа в правительстве или он останется на очень высокой должности в мэрии.

Шульга станет временным начальником СК Врио начальника следственном управлении СК РФ по региону, после того как с 23 сентября руководитель управления Денис Чернятьев переберется на аналогичную должность в Башкортостан, станет первый замначальника СК Степан Шульга. В этом никто из челябинских следователей не сомневается. Остается только гадать, как долго Шульга проработает в этом статусе, пока Москва не решит вопрос по новому руководителю управления. На Шульгу ставку никто не делает, так как он считается возрастным. Все ждут «варяга».

Инсайды Тюменской области

Дюков променял тюменский форум на футбол…

Слухачи Тюменского нефтегазового форума шепчутся, что генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков мог не приехать в Тюмень из-за новых футбольных обязанностей. «Главой РФС его избрали только этой зимой, и Дюков был занят на мероприятиях, от которых в будущем зависит участие России в чемпионате Европы и мира. Это для него оказалось важнее, чем ряд мероприятий на форуме в Тюмени», — переживают инсайдеры.

По их информации, Дюков ищет время на торжественное открытие центра исследований «Газпром нефти» и подписание договора с тюменским правительством, которые отменили на ТНФ.

., а Михельсон не приехал из-за АНПЗ

В высоких кабинетах активно обсуждают, что первое лицо российского Forbes, олигарх Леонид Михельсон не приехал на Тюменский нефтегазовый форум из-за конфликта бизнесмена Геннадия Тимченко с Антипинским НПЗ и представляющим его интересы Сбербанком. «Говорят, это была личная просьба владельца Volga Group Тимченко. Кроме дружеских отношений, олигархов связывает бизнес — Михельсон является партнером и членом совета директоров в „Новатэке“», — передают слухачи одну из версий. Компания Геннадия Тимченко «Трансойл» сейчас пытается оспорить банкротство АНПЗ, начатого с подачи дочки Сбербанка ООО «СБК».

Тюменский губернатор готовит кадровый сюрприз…

Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Желтом доме шепчутся, что тюменский губернатор Александр Моор приготовил большой сюрприз, который будет озвучен по время ежегодного послания депутатам областной думы. Обращение Моора предварительно намечено на вторую половину ноября, поэтому чиновники изнывают в ожидании. «Говорят, ожидается настоящая бомба. Возможно, губернатор объявит имя нового заместителя. И не факт, что он будет из тюменцев», — предполагают сплетники. «Да, глава региона умеет удивлять: утечек о назначениях в тюменском правительстве почти не бывают. Моор к кадровой политике подходит очень серьезно», — говорят другие слухачи.

… или экономический

Впрочем, другие инсайдеры думают, что сюрприз будет из сферы инвестиций. По слухам, команде Моора удалось привлечь на тюменскую землю очень крупный проект, подробности которого пока хранятся в тайне. «Губернатора иногда критиковали за то, что он открывает лишь небольшие заводы в отличие от предыдущего главы региона Владимира Якушева. Теперь, скептикам будет дан ответ. Кстати, не факт, что без помощи Якушева тут обошлось», — перешептываются случахи.

Моор может довести до конца «вендетту» Якушева

Во властных кругах считают, что правительство региона получило неожиданный козырь в борьбе с ректором Тюменского медицинского университета (ТюмГМУ) Ириной Медведевой, к которой предъявило претензии сообщество «Диссирнет». https://ura.news/news/1052399921 Главой скандального вуза был недоволен еще экс-губернатор Владимир Якушев, она подвергалась критике коллег, прокуратура проводила проверки в ТюмГМУ. Однако в апреле Медведева была переизбрана ректором на новый пятилетний срок.

«Плагиат — это серьезно. Тут уже может подключиться и Минздрав РФ (курирующий ТюмГМУ), который до последнего времени покрывал Медведеву. И губернатор Моор доведет дело Якушева до конца», — считают инсайдеры.

Протеже вице-спикера тюменской облдумы заметили в Москве

Николай Бастриков © URA.RU

Рассказывают, что на неделе в Тюмени проездом был известный политолог и экономист, лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев. Якобы он приезжал, чтобы лично пообщаться с экс-кандидатом в депутаты облдумы Максимом Карпиковым (выдвинутым при поддержке «Справедливой России», которую в регионе возглавляет вице-спикер облдумы Владимир Пискайкин). Говорят, что Исаев был поражен 13%, которые Карпиков набрал на недавних выборах — при том, что эсеры обычно набирают процентов шесть. «Возможно, опыт кампании Карпикова будет применяться „Справедливой Россией“ в других регионах», — говорят слухмейкеры.

Хусаинов спасает «Этажи»

Николай Бастриков © URA.RU

В бизнес-кругах Тюмени активно обсуждают, что владелец крупнейшей риелторской кампании «Этажи» Ильдар Хусаинов предпринял попытку спасти свой бизнес. Он договорился с крупным федеральным застройщиком «Самолет» о создании интернет-площадки для быстрой продажи вторичного жилья. «Раньше его агентство делало ставку на „первичку“ и договоры с крупнейшими строительными компаниями. Но после их „финта ушами“ — открытии собственной „Галереи застройщиков“ и разрыва всех отношений со строителями — прибыль конторы Хусаинова упала. Может быть, он и хотел бы самостоятельно открыть эту площадку, но свободных средств не хватило», — передают слухачи. В совместный проект «Самолет» инвестировал 100 млн рублей, его доля в компании составит 51 процент.

Тюменские застройщики выстроились за господдержкой

Инсайдеры шепчутся: строительные компании Тюмени, пытающиеся выжить в новых условиях рынка после принятия законов об эскроу—счетах, начали терять свою относительную независимость от региональной власти. «Раньше в государственных тендерах на покупку соцжилья не участвовал почти ни один активный застройщик Тюмени, сфера традиционно была „закреплена“ за ТДСК. Теперь в аукционы потянулись почти все, от небольших компаний — таких как тобольская „СБК“, до гигантов — ГК „Дом“. Видимо, надеются, что это поможет им подружится и „остаться на плаву“», — передают слухачи.

В банке «Открытие» нашли человека, слившего фото грабителя

Александр Кулаковский © URA.RU

Слухачи сообщают, что в банке «Открытие» обнаружили сотрудника, который слил в соцсети фотографию мужчины, с оружием в руках ограбившего их офис 17 сентября. «Оказалось, что девушка сфотографировала снимок с камер видеонаблюдения и перекинула своему мужу. Тот, недолго думая, опубликовал его в соцсетях», — передают инсайдеры. В итоге тюменцу пришлось удалять даже свой аккаунт в социальной сети.

В Ярковском районе зреет скандал с сиротами

Говорят, что в Ярковском районе зреет скандал, связанный со строительством социального жилья. Якобы дома, предназначенные для расселения детей-сирот, построены с нарушениями. По слухам, дома такого низкого качества — что жить в них зимой просто невозможно. «Экономят при строительстве на всем. Связана ли глава района Любовь Полякова с этим — остается только гадать», — пожимают плечами сплетники.

Инсайды ХМАО

В ХМАО едет федеральный министр

Владимир Андреев © URA.RU

Источники в югорском правительстве поговаривают о возможном будущем визите в регион федерального министра здравоохранения Вероники Скворцовой. «В ХМАО заметно прогрессирует уровень здравоохранения, и регион часто ставят в пример другим субъектам РФ. Видимо именно с этим и связан предстоящий визит», — резюмирует инсайдер.

Намечается череда отставок югорских прокуроров

По слухам в окружной прокуратуре ХМАО, в ближайшее время состоится череда кадровых отставок и ротаций среди муниципальных прокуроров. «О каких именно муниципалитетах идет речь неизвестно, но поговаривают сразу о нескольких громких отставках. Видимо, все связано с докладами по статистике муниципальных отделов, из которых многие не удовлетворили руководителя ведомства Евгения Ботвинкина», — резюмируют инсайдеры.

Жириновский отправил в ХМАО своих ревизоров

Владимир Андреев © URA.RU

В окружной думе ХМАО поговаривают, что лидер либерал-демократов РФ Владимир Жириновский заинтересовался историей окружного депутата Югры Виктора Сысуна, которого подозревают наезде на пешехода. «История вызвала огромный общественный интерес, и подчиненные Жириновского уже готовятся к командировке в ХМАО, чтобы провести собственное расследование», — судачат инсайдеры.

Комарова собирает чиновников на закрытое совещание

В югорском правительстве шепчутся, что глава региона Наталья Комарова дала поручение своим заместителем готовится к крупному совещанию, на котором будут обсуждаться самые острые проблемы югорских жителей. «Аналогичные совещания происходят регулярно, но в этот раз упор, видимо, будет сделан на персональные истории жителей, написанных ими в Instagram губернатора», — судачат инсайдеры

Югорчане хотят жить «как при коммунизме»

Александр Елизаров © URA.RU

Источник в администрации Мегиона рассказывает, что на прием к мэру пришли несколько местных жителей и заявили, что хотят жить «как при коммунизме». «Говорят, что хотят чувствовать себя в безопасности, чтобы детям на улице было комфортно, автобусы ездили по расписанию, а нуждающимся в жилье выдавали квартиры», — рассказывает информатор. При этом, якобы, в пример ставили Нижневартовский район. «Кажется и живем рядом, и нефтяники есть, но где-то жить все равно комфортней», — приводит слова югорчан слухмейкер.

Комарова больше верит простым людям, чем докладам чиновников

Алексей Андронов © URA.RU

Слухачи из окружения губернатора ХМАО рассказывают, что для нее эмоциональное мнение простого югорчанина важней сухих цифр из чиновничьих докладов, но слушает все равно она тех и других. «Появлением Комаровой в соцсетях добавило седых волос многим чиновникам. Раньше можно было заявить, что вопрос на контроле и решается, тем самым выиграв время на реальное решение проблемы, а теперь Комарова в прямом общении у человека может узнать, делают ли что-то местные чиновники, реагируют ли на жалобы», — добавляет инсайдер. Для полноты картины, продолжает собеседник, Комарова может запросить всю сопутствующую информацию из доклада, но обязательно сопоставляет ее с мнением «жалобщика».

Бизнесмены крупнейшего района Югры отказываются от «уникальных предложений»

Слухмейкеры из бизнес-сообщества рассказывают, что крупные торговые сети пытаются «купить» местных товаропроизводителей, занимающихся рыбой и дикоросами. В пример приводят историю из Излучинска (Нижневартовский район), где одному из бизнесменов поступило «уникальное предложение». «Бизнесмена попросили за очень большие деньги остановить на время производство, создав дефицит, чтобы завести на рынок производителя аналогичного товара из Тюмени. Но тот отказался. Более того, сообщил о предложении в местную администрацию, где мириться с этим не стали и наоборот помогли нарастить производство в рамках одной из муниципальных программ поддержки бизнеса», — рассказывает информированный источник, добавляя, что теперь федералам стало еще сложней конкурировать с местными.

В мэрии Сургута нашли способ, как защитить жителей от скандального сбора

Говорят, что сургутская администрация намерена увеличить количество операционных касс муниципального предприятия «РКЦ ЖКХ». Это будет сделано для того, чтобы у жителей была альтернатива частному расчетно-кассовому центру, который за свои услуги берет один процент от суммы перевода. Попытки мэрии договориться с владельцами «РКЦ ЖКУ» об отмене поборов ни к чему не привели. Поэтому чиновники нашли другой выход решения этой проблемы. «Если муниципальному расчетно-кассовому центру удастся расширить сеть своего присутствия в городе, то понятно, что сургутяне будут использовать городские кассы для совершения коммунальных платежей. А жадность бизнесменам еще выйдет им боком», — смеются слухачи.

В администрации Сургута нашли главного кандидата на замену вице-мэру

Александр Кулаковский © URA.RU

Поговаривают, что директор департамента образования сургутской мэрии Анна Томазова вполне освоилась в кресле заместителя главы города по соцвопросам. Оно оказалось вакантным после ухода в отставку Александра Пелевина. Формально экс-чиновник находится в отпуске до начала октября. Поэтому пока никаких официальных назначений на эту должность производить нельзя. Томазова на данный момент является и. о. Вице-мэра Сургута, однако слухачи не исключают, что скоро избавится от приставки исполняющей обязанности. «Назначить нового директора департамента образования проще, чем искать человека со стороны, который будет тянуть на себе весь социальный блок городской администрации», — шепчутся в кулуарах мэрии.

В Сургутском районе «раздули» число предпринимателей

Алексей Андронов © URA.RU

Ходят слухи, что в Сургутском районе возникли проблемы с количеством малых и средних предпринимателей. Глава муниципалитета Андрей Трубецкой хоть и рапортует на всех уровнях об успехах программы поддержки бизнеса, однако по факту дела обстоят не так радужно. Многие предприятия открыты лишь на бумаге для увеличения показателей отчетности и никакой реальной пользы для экономики района они не несут. «Людей уговоривают открыть ИП или ООО, но что будет, когда наступит время сдавать отчетности, платить налоги и прочее. На первых порах администрация нянчится с такими предпринмиателями. Но это не будет продолжаться вечно и так называемым бизнесменам придется самостоятельно держать ответ перед налоговой», — обсуждают слухмейкеры.

Активисты югорского ОНФ рассорились друг с другом

Ходят слухи, что внутри регионального отделения ОНФ активисты не находят общего языка друг с другом. Последние стычки произошли из-за интерактивной «Карта свалок». Одни эксперты жалуются на то, что уже несколько недель не могут нанести новые объекты на вкладку Югра, в отличии от других регионов. Кураторы проекта считают, что все в порядке, а жалобы общественников — лишь способ привлечь к себе дополнительное внимание. «Серьезный раздрай произошел весной, после смены югорского руководства ОНФ. Тогда из состава регионального штаба вышел ряд экспертов. Активисты и раньше не всегда ладили друг с другом, а после той конференции и подавно перестали общаться», — обсуждают в кулуарах.

Оппозиционные политики ХМАО ищут новые форматы для самопиара

Александр Кулаковский © URA.RU

Говорят, что вслед за лидером югорских коммунистов Алексеем Савинцевым представители других оппозиционных партий ищут способы для собственного самопиара. Первый секретарь окружного исполкома КПРФ за последнее время прославился серией роликов в социальных сетях, где выступает с разоблачениями чиновников. Остальные оппозиционеры дали задание своим пиарщикам также поискать новые форматы для своего продвижения среди массовой аудитории.

У югорского олигарха «черная полоса»

Говорят, что югорский олигарх Андрей Копайгора уехал в Германию. Слухмейкеры считают, что там он проходит лечение после ДТП, в которое попал в августе на трассе между Москвой и Санкт-Петербургом. У предпринимателя в последнее время, вообще, началась черная полоса в жизни. «Копайгора просрочил в Сургуте сдачу нескольких домов, ряд его предприятий находится в стадии банкротства, он сам является фигурантом уголовного дела, под следствием находится и его сын. В общем, Андрею Витальевичу не мешало бы сходить в церковь», — судачат сплетники.

Инсайды ЯНАО

Замгубернатора перестали отправлять в отставку

Анна Майорова © URA.RU

В правительстве болтают, что заместителя губернатора по социальным вопросам Татьяну Бучкову перестали отправлять в отставку. Дело в том, что в последнее время чиновница не подвергалась публичной критике. При этом ранее слухи об отставке Бучковой появлялись чуть ли не каждый месяц. Впрочем, другие сплетники напоминают, что губернатор Дмитрий Артюхов к кадровой политике относится очень внимательно. «Кадровые решения он принимает обдуманно и самостоятельно. И слухи, чужое мнение никак на это повлиять не могут», — говорят собеседники.

Замглавы Счетной палаты уходит из-за конфликта

Заместитель председателя окружной Счетной палаты Ирина Пряженникова в ближайшем времени покинет свою должность. Заксобрание на совете уже рассмотрело ее заявление. Официально она уходит по собственному желанию. Однако слухачи говорят, что не все так, как может показаться с первого раза. «Она конфликтовала с председателем ведомства Владимиром Свидловым», — болтают в курилках финансово-контрольного ведомства. Другие сплетники рассказывают, что Пряженникова якобы плела интриги против шефа. «Но губернатор Дмитрий Артюхов и Москва поддержали Свидлова», — рассказывают источники.

Пресс-служба Заксобрания опозорила зама спикера

Первого заместителя спикера Заксобрания Ямала Виктора Казарина подставили сотрудники пресс-службы. На сайте ведомства появилось сообщение о том, что программу «Сотрудничество» стали финансировать из федерального бюджета. И слова об этом были приписаны именно Казарину. Хотя на самом деле деньги на программу выделяют регионы «тюменской матрешки». «В ведомстве сменилась пресс-служба. И вот такой конфуз. Сейчас уже все исправили», — рассказываются, усмехаясь, слухачи.

Мэр Салехарда задумался о своем будущем

Вячеслав Егоров © URA.RU

В трех городах Ямала — Салехарде, Лабытнанги и Ноябрьске — официально стартовали процедуры выдвижения кандидатов на пост градоначальников. По информации инсайдеров «URA.RU», действующий глава окружной столицы Иван Кононенко может проигнорировать конкурс. Мэр якобы сам хотел бы продолжить работу в другом месте. Но в политической тусовке Салехарда уточняют, что подобные слухи о Кононенко появляются не в первый раз. Насколько они близки к реальности, станет известно уже в середине октября.

В самом оппозиционном городе ЯНАО ищут оппонентов для главы

В самом оппозиционном и южном городе Ямала — в Ноябрьске — проблем с основной кандидатурой мэра гораздо меньше. По последней информации источников агентства, действующий глава Алексей Романов все-таки будет участвовать в конкурсе и может получить поддержку окружного правительства. Единственный вопрос — кто ему составит конкуренцию на выборах. «Сейчас ищут спойлеров, которые будут выдвигаться», — болтают слухачи.

Пресс-секретарю курганского губернатора не нашли работу в правительстве ЯНАО

Екатерина Сычкова © URA.RU

По информации инсайдеров «URA.RU», пресс-секретарь губернатора Курганской области и бывший заместитель главреда телерадиокомпании «Ямал-Регион» Павел Поперешниченко хотел бы перебраться на Ямал, где и начинал свою карьеру. Якобы он хотел бы стать пресс-секретарь губернатора округа Дмитрия Артюхова, потому что в Зауралье его не устраивает зарплата.

Впрочем, источники в правительстве говорят, что этот пост ему предложить не могут. Глава ЯНАО активно проводит медиареформу, которая также коснулась и управления пресс-службы. «К сотрудникам сейчас предъявляют повышенные требования. Они должны соответствовать уровню, темпу работы и запросам Артюхова», — говорят слухачи.

При этом о будущем Поперешниченко есть и другая версия. В Кургане собеседники «URA.RU» уточняют, что пресс-секретарь сам никуда не собирается и уже ищет квартиру в столице области.

Медиаменеджер из Кургана перебрался на Ямал

Владимир Андреев © URA.RU

Источники рассказывают, что экс-генпродюсер «Курган.ру» Олег Гецевич якобы перебрался на север и будет работать на ОГТРК «Ямал-Регион». О том, какой пост он займет, слухачи пока не рассказывают. Но, напомним, что сейчас на канале по требованию губернатора Дмитрия Артюхова идет реформа.

Самый молодой губернатор России, сам хорошо разбирающийся в современных тенденциях, требует от СМИ нового формата подачи информации и увеличение аудитории. В том числе по этой причине на «Ямал-Регионе» стали обновлять штат. Не исключено, что в скором времени на Ямал переберутся и другие медийщики. «В ближайшее время творческий коллектив компании усилят специалисты из Санкт-Петербурга, Тюмени и одного из северных регионов страны», — рассказывают уже другие сплетники.

В ЯНАО на мэра могли завести уголовное дело

Сплетники рассказывают невероятную историю: глава одного из проблемных районов Ямала мог привлечь внимание прокуратуры. «Якобы на главу завели уголовное дело за то, что для райцентра были выделены автобусы, но отправили их в другой муниципалитет. И якобы он не по назначению использовал сиротское жилье — заселил туда своих сотрудников», — рассказывают слухачи. Похоже, у мэра есть серьезный повод для беспокойства.

Мэры переживают из-за просьбы Артюхова

Сплетники в муниципалитетах рассказывают, что в мэриях переживают из-за обращения губернатора Дмитрия Артюхова к жителям. Глава региона ранее просил ямальцев сообщать в соцсетях о результатах дорожного ремонта. «Ямальцы вернулись из отпусков, и сейчас шквал недовольства польется в соцсети. Губернатор обязательно на это отреагирует. Опыт уже есть. И кому-то сильно достанется от главы региона, если что-то не так», — передают сплетники страхи чиновников.

Инсайды Пермского края

Губернатор Решетников заработал очки в «Единой России»

Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Пермского края Максим Решетников получил похвалу за результат партии «Единая Россия» на выборах в регионе, сообщают инсайдеры. Они утверждают, что благодарность Решетникову выразил лично секретарь генсовета партии — заместитель председателя Совета Федерации России Андрей Турчак. «Федеральное руководство партии осталось довольно тем фактом, что во всех муниципалитетах единороссам удалось взять более 50% мест в представительных органах», — пояснил инсайдер.

Член «Опоры России» хочет попасть Госдуму

Поговаривают, что руководитель группы компаний «Налоги и право», член совета регионального отделения «Опоры России» Геннадий Сандырев хочет стать депутатом Государственной думы. «Сандырев начал вести переговоры с представителями местного отделения „Справедливой России“ Вероникой Куликовой и Ксенией Доможировой, у которых прямой и близкий контакт с федеральным руководством», — пояснил инсайдер. Он говорит, что Сандырев пообещал большие инвестиции в кампанию 2021 года в обмен на кресло депутата нижней палаты парламента страны. «Правда, если с Госдумой не получится, то Сандырев согласен и на кресло в пермском краевом парламенте. Правда, тут депутатской неприкосновенности нет», — уточняет инсайдер.

Федеральные коммунисты не хотят тратить деньги на местных

Владимир Андреев © URA.RU

Федеральное руководство КПРФ не хочет вкладывать дополнительные средства в местное отделение партии, сообщают инсайдеры. Именно этим они объясняют письмо председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова в поддержку арестованного депутата краевого парламента Ильи Кузьмина. «Местное отделение КПРФ в значительной степени финансировалось за счет средств Кузьмина. Если его признают виновным в покушении на самого себя и лишат мандата, то денежные вливания прекратятся. Придется вкладываться уже Москве или искать других спонсоров», — говорит инсайдер. По его мнению, они продолжат максимально долго поддерживать Кузьмина, чтобы тот думал будто для КПРФ важен лично он, а не его деньги.

Мэр Перми показал губернатору, как отводить от себя негатив

Мэр Перми Дмитрий Самойлов во время своего первого прямого эфира в Instagram показал, как нужно отводить от себя негатив и переключать его на модераторов и режиссеров стрима, говорят инсайдеры. «Во время эфира вопросы стали задавать уже не лично Самойлову. Просьбы передать вопросы поступали журналисту, сидящему рядом с ним, и команде мэра. Поэтому, если какой-то вопрос и не прозвучал, то глава Перми смело может сказать, что ему его не задавали», — говорит источник. Он не исключает, что такой прием начнут использовать не только другие главы территорий Прикамья, но и лично губернатор Пермского края Максим Решетников. «Решетников один в кадре и создается ощущение, что сам читает поступающие вопросы. Поэтому и приходится держать удар самостоятельно», — утверждает инсайдер.

Власти Перми занимаются переделом рынка ЖКХ

Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, что районные администрации вновь начали применять старую схему продвижения «приближенных» управляющих компаний, хотя годом ранее УФАС выдавало предостережение о недопустимости подобных действий. «В отделе благоустройства Кировского района Перми людям говорят, что если они не перейдут в нужную управляющую компанию, то еще десять лет не попадут в программу по благоустройству дворов», — говорит инсайдер. Он утверждает: таким образом рынок коммунальный рынок Закамска пытаются поделить УК «ЗУК» и УК «Юком». Причем, именно интересы последней, якобы и лоббируют представители местной районной администрации.

Главе Большесосновского района рано успокаиваться

Вячеславу Буркову, добившемуся восстановления в должности главы Большесосновского района, не стоит почивать на лаврах. Депутаты «вошли в раж» и дальше будут объявлять ему недоверие, уверен источник. «Другое дело, что делать это больше одного раза в год они не могут. Поэтому какое-то время он просидит (в должности главы). Но конфликт себя не исчерпал», — отмечает инсайдер. Прекращение конфликта во многом будет зависеть от того, сумеют ли договориться депутаты района с краем. Неплохим вариантом, говорит инсайдер, было бы превратить Большесосновский район в муниципальный округ. «Тогда по результатам выборов Бурков точно уходит из нового муниципального образования. Но депутатам тоже нужно чем-то поступиться. По крайнем мере, они должны сложить с себя полномочия. Поэтому состояние торга осталось», — отмечает инсайдер.

15 пермских депутатов угодили на «доску позора»

Отмена с третьей попытки единого налога на вмененный доход (ЕНВД) депутатами Чайковского не прошла бесследно. Местные жители не простили народным избранникам такого поступка и выставили на «доску позора». В поименный список угодили 15 депутатов, поддержавших отмену ЕНВД. Инсайдер говорит, что это решение не пройдет для депутатов бесследно и «предательство» интересов бизнеса им обязательно припомнят на ближайших выборах.

Депутаты Осы убрали главу незаконно

Вадим Ахметов © URA.RU

Первое же заседание новой думы Осинского городского округа показало: у действующего главы Якова Лузянина нет поддержки большинства. Инсайдер отмечает, что действия депутатов со сложением полномочий главы были «не совсем законны». «До определения победителя конкурса Лузянин остается главой. На конкурс он, конечно, заявится, но ситуация непростая. Шансы победить у него есть. Другое дело — в этой ситуации результат может быть непредсказуемый. Сейчас в думе есть три основные группы влияния. И ни в одной из них у него нет большинства», — пояснил источник. Из-за этого, говорит инсайдер, осинских думцев на ближайший период ждет турбулентность, а Лузянину придется искать компромисс.

Глава Кудымкарского района реабилитировался после скандала с историками

Анастасия Яковлева free © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что глава Кудымкарского района Валерий Климов разослал по местным школам указание, где чуть ли не требует направить учителей истории на лекции в правозащитное общество «Мемориал». «Климову сильно досталось после того, как появился скандал с уголовным преследованием иностранных историков из „Мемориала“, которых обвинили в фиктивной регистрации и вырубке деревьев у памятника репрессированным литовцам», — пояснил источник. Он говорит, что рекомендацию в адрес глав направил уполномоченный по правам человека в Прикамье Павел Миков, а уже Климов на месте рекомендацию превратил в обязательное к исполнению поручение.

Краевые власти завуалировано избавляются от ненужного актива

История с превращением в гостиницу здания бывшего пермского института ракетных войск (ВКИУ), затеянная компанией, аффилированной краевому правительству — попытка сгладить просчеты. Сейчас краевые власти ищут того, кто сможет превратить здание в четырехзвездочный отель международного уровня. Цена вопроса — 670 млн рублей. До рассматривался вопрос о размещении в нем апартаментов и Пермской художественной галереи. Но от этих идей в итоге отказались. «Самое логичное объяснение этой затее — продажа ненужного актива. Но они (краевые власти) боятся это делать. Может получиться так, что цена продажи будет гораздо ниже, той, по которой было куплено здание ВКИУ. Зато за всей этой возней с поиском с инвесторов не будет явно видна цена вопроса», — отмечает инсайдер, добавляя, что и вопрос, связанный с коррупцией, таким образом сразу отпадает.

Пермские телеканалы начали рекламировать услуги гадалок и экстрасенсов

Анна Майорова © URA.RU

Появление рекламы гадалок, экстрасенсов и «потомственных магов» в эфире крупнейших пермских телеканалов связано с урезанием бюджетного финансирования, говорит источник агентства. «Пробить „дно“ и опуститься до рекламы подобных услуг когда-то самые прибыльные каналы вынудил тот факт, что денег они стали получать меньше, а в перспективе бюджетное финансирование будет урезано еще больше», — говорит инсайдер. Он утверждает, что администрация Перми после «обысков» УФАС решила перестраховаться и больше не будет выдавать многомиллионные субсидии. «Они об этом предупредили своих основных контрагентов. Вот они и стали собирать крошки с пола», — пояснил источник.

Пермские теплоэнергетики решили заранее отвести от себя удар

Вадим Ахметов © URA.RU

Всю ответственность за проблемы с отоплением пермские теплоэнергетики хотят переложить на управляющие компании и ТСЖ, говорят инсайдеры. «Т Плюс и Пермская сетевая компания сейчас активно распространяют информацию, что их зона ответственности заканчивается стеной дома. Вроде бы даже ролик соответствующий сняли и показывать хотят по местным каналам», — утверждает инсайдер. Он говорит, что таким образом теплоэнергетики пытаются показать, что не несут ответственность за холодные батареи в квартирах.

«Правда, они почему-то молчат про то, что теплоноситель к этой самой стене дома подходит уже очень холодный», — поясняет собеседник, дополняя, что после таких PR-кампаний люди начинают выплескивать весь негатив на руководство ТСЖ и УК, которым приходится объяснять истинные причины проблемы с отоплением.

Инсайды Курганской области

В Зауралье ждут громкие уголовные дела

Сплетники уверены, что после инаугурации Шумкова закончилось затишье, которое установилось на предвыборных период. По слухам, силовики успели за это время накопить компромат на многих известных людей и теперь начнут активную фазу уголовных дел с арестами и обысками. Злые языки утверждают, что под ударом могут оказаться не только соратники бывшего губернатора, но и чиновники из новой команды.

Ветеранов не позвали на инаугурацию

Игорь Меркулов © URA.RU

Злые языки утверждают, что на инаугурацию не пригласили не только бывших губернаторов Зауралья Олега Богомолова и Алексея Кокорина. Не в чести якобы оказались и их соратники. Так, сплетники заметили, что на церемонии не было Александра Мазеина, который возглавляет курганский совет ветеранов. «Нехорошо ссориться с пенсионерами, их в Зауралье много», — предупреждают слухачи.

В зауральской ЛДПР сменится лидер

Сразу после выборов сплетники вспомнили, что в следующем году в региональном отделении ЛДПР планируются перевыборы координатора. При этом нынешний лидер зауральских либерал-демократов Юрий Ярушин на пост претендовать не сможет. По слухам, вернуть себе власть также вряд ли сможет семья Александровых: Юрий и Михаил — отец и сын, которые руководили партией по очереди. «Москва настроена жестко — назначат кого-то третьего», — говорят слухачи.

Главбуха епархии уволили

Злые языки утверждают, что новый курганский митрополит Даниил решил расстаться со старым бухгалтером, который вел дела при Иосифе. Кое-кто даже утверждает, что были найдены записи «черной» бухгалтерии. «Перед отъездом Иосиф полностью опустошил кассу, обычно так не поступают, оставляют преемнику запас на первое время», — судачат злые языки.

Иосиф сделал странный подарок

Владимир Жабриков © URA.RU

Пожар в Чимеевской церкви продолжает порождать слухи и домыслы. На этот раз сплетники вспомнили странный факт — сразу после пожара митрополит Иосиф приехал в Чимеево и сделал настоятелю ценный подарок. «Подарил свой посох. Это большой знак внимания. За что интересно?» — гадают сплетники.

Автора идеи с крематорием включили в общественный совет

Автор инициативы по строительству в Кургане крематория Наталья Лебедева вошла в общественный совет при департаменте информационных технологий курганского правительства. «С такой богатой фантазией она точно пригодится», — смеются сплетники.

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