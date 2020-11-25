Жириновский написал стихи о жизни. «Кто заразу завез?»

Владимир Жириновский написал двустишье про бунтующую планету и болезни Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский написал стихотворение, которое, по его мнению, отражает характер нынешнего времени. Строки опубликованы в его Telegram-канале.
«Бунтует планета, шумит тепловоз, откуда все это? Кто заразу завез?» — написал Жириновский. Он отметил, что это двустишье он придумал под влиянием осенних раздумий.
Ранее лидер ЛДПР решил ограничить доступ посетителей в свою приемную в Государственной думе из-за коронавируса, передает «Утро.ру». Он развесил на двери предупреждающие плакаты. Также Жириновский предложил запретить россиянам ездить за границу в связи с ростом заболеваемости и не отказываться от вакцины от COVID-19.
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