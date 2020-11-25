Уральский полпред Якушев решил, когда обновит свою команду

Владимир Якушев начнет обновление команды в 2021 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Полпред Владимир Якушев, назначенный на пост 9 ноября, не намерен оперативно менять команду, сообщают собеседники агентства. При этом как минимум один представитель его команды уже регулярно появляется в полпредстве.

«С высокой долей вероятности можно говорить о том, что в этом году назначений не будет. Владимир Якушев продолжит работать с аппаратом, который сформировал Николай Цуканов, параллельно будут определены задачи для специалистов, с которыми он привык работать», — рассуждает собеседник агентства.

Инсайдер уточняет, что в полпредстве регулярно видят Ольгу Фролову, которая руководила пресс-службой министерства ЖКХ, когда ведомство возглавлял Якушев, а до этого работала с ним в Тюменской области. «Она знакомится с людьми», — уточнил источник.

Ольга Фролова не ответила на звонок URA.RU. Ранее она написала в Instagram «Беру курс на Екатеринбург. Все только начинается!», а также начала публиковать информацию о деятельности полпреда. В пресс-службе полпредства не ответили на звонок URA.RU.

Полпред Якушев может также пригласить в свою команду тюменского вице-губернатора Сергея Сарычева, статс-секретаря минстроя РФ Татьяну Костареву, отмечали ранее источники агентства. Владимир Якушев, услышав вопрос о возможности назначения перечисленных специалистов, улыбнулся и сообщил, что новые люди будут «не на высоких должностях».