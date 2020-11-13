Новый полпред УрФО Якушев забирает свою команду из Москвы

Команда экс-министра строительства работала сегодня последний день Фото: Анна Майорова © URA.RU

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев забирает работать в Екатеринбург своего пресс-секретаря Ольгу Фролову. Помощница экс-министра сообщила о переезде в социальной сети.

«Беру курс на Екатеринбург. Все только начинается!», — написала Фролова в своем Instargam. Она также написала, что планов по работе у нее было много, но сейчас их приходится отменять.

Пресс-секретарь вспомнила масштабность своей работы и значимые события. «Государственные решения, мега-проекты, новые знакомства по всей стране! Алания и Архангельск, Владивосток и Астрахань, Волгоград и Дагестан, Башкортостан и Татарстан, Марий Эл, Саха (Якутия), Красноярск, Елец — все—все -все — вспоминаю вас с любовью! Благодарю судьбу за встречу с каждым из вас!» — написала она.

О переезде Фроловой в Екатеринбург сообщали инсайдеры URA.RU. Дочь пресс-секретаря ранее опубликовала пост о грядущем переезде в Instagram. Из-за этого, считают собеседники агентства, также заранее стало известно и о назначении самого Якушева на должность полпреда.

Якушев назначен полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе 9 ноября. До этого он занимал должность министра строительства и ЖКХ. Уже на следующий день после приказа о назначении Якушев вылетел в Екатеринбург. Замену предыдущего полпреда Николая Цуканова в Кремле назвали ротационным процессом.