Николай Шиманович приостанавливает адвокатскую деятельность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Адвокат Николай Шиманович, которого прочат в главы Катав-Ивановского района (Челябинская область), вышел из процесса по делу бывшего первого вице-губернатора Андрея Косилова, которого обвиняют в совершении резонансного ДТП. Об этом Шиманович сообщил URA.RU.

«Последнее заседание суда по этому делу состоялось 16 ноября. Процесс был приостановлен для проведения новой экспертизы, — напомнил URA.RU Шиманович. — Это было последнее заседание с моим участием. Далее я вышел из процесса». Как сообщил Шиманович, неизвестно, когда суд возобновится, и когда он будет участвовать в выборах главы. Если он станет руководителем района, то будет обязан приостановить адвокатскую деятельность.

Шиманович отметил, что работа адвоката не имеет никакого отношения к политике. «Ко мне обратился клиент, это был Андрей Николаевич, — пояснил Шиманович. — Я просто выполнял свою работу».

Резонансное ДТП, за которой судят Косилова, произошло 28 июля 2019 года в Аргаяшском районе. Lexus бывшего чиновника столкнулся с Lada Vesta. В ДТП пострадали жители Екатеринбурга.

Выборы нового главы Катав-Ивановского района объявлены потому, что полномочия Евгения Киршина, руководившего муниципалитетом с 2011 года, истекли 9 ноября. Он пытался переизбраться, но 2 ноября депутаты районного собрания отказали ему в поддержке. Пока Киршин остался на своем посту до избрания сменщика. Правительство области согласовало на пост главы Катав-Ивановского района Шимановича.

До 2009 года Шиманович руководил мэрией Трехгорного. В январе 2019 года он участвовал в выборах мэра Челябинска, но депутаты выбрали главой города Владимира Елистратова. После ухода из политики Шиманович занялся адвокатской деятельностью.