Челябинский губернатор меняет власть в проблемном районе

Алексей Текслер вмешался в политический конфликт в Катав-Ивановском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спикер собрания депутатов Катав-Ивановского района (Челябинская область) Николай Рудаков подал в отставку. Заявление о сложении полномочий председателя депутаты рассмотрят 27 ноября. Глава района Евгений Киршин уйдет в отставку, когда выберут нового руководителя муниципалитета. Полная смена власти в районе происходит по требованию губернатора Алексея Текслера, сообщил URA.RU источник в резиденции главы региона.

«Рудаков как руководитель местного политсовета „Единой России“ нарушил партийную дисциплину. На президиуме областного политсовета ЕР он дал слово, что фракция и он лично поддержит на выборах Киршина, — напомнил инсайдер. — Но выборы Киршин проиграл и сам Рудаков голосовал против действующего главы. Текслер как губернатор и как руководитель областного политсовета партии потребовал, чтобы власть в Катав-Ивановском районе сменилась на всех уровнях».

«Губернатор держит на контроле выборы глав и требует пресекать конфликтные ситуации», — заявил URA.RU вице-губернатор по внутренней политике Анатолий Векшин. От прочих комментариев Векшин воздержался. Связаться с Рудаковым URA.RU не удалось. В повторной поддержке на выборах Киршину областные власти отказались.

В правительстве области на пост главы Катав-Ивановского района согласован адвокат, экс-мэр Трехгорного Николай Шиманович. Ради политической карьеры Шиманович приостанавливает адвокатскую деятельность. Он уже вышел из судебного процесса по уголовному делу бывшего первого вице-губернатора Андрея Косилова. Косилов обвиняется в совершении ДТП, в котором пострадали жители Екатеринбурга. До 16 ноября Шиманович представлял в суде интересы Косилова.