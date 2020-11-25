25 ноября 2020
24 ноября 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 26 ноября. Объявлены сроки массовой вакцинации от коронавируса, названа причина потопа в госпитале

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцина от коронавируса. Гам-ковид-вак. Челябинск, процедурный кабинет, вакцинация
Массовая вакцинация от COVID начнется в декабре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В челябинском районе сменится власть — в регионе стартует массовая вакцинация от COVID — от коронавируса умерла учительница — комиссия выяснила причины потопа в новом госпитале. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 26 ноября — в обзоре URA.RU:

В челябинском районе сменится председатель собрания депутатов

В декабре начнется массовая вакцинация от COVID

  • Массовая вакцинация от коронавируса начнется в начале декабря, когда в область поступит партия из трех тысяч доз российской вакцины «Спутник V». Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

Учительница умерла от коронавируса

Названа причина потопа в госпитале

  • Причиной потопа в новом ковидном госпитале в Малой Сосновке стал засор трубы. Об этом заявил на брифинге 25 ноября министр здравоохранения области Юрий Семенов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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