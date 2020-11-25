Массовая вакцинация от COVID начнется в декабре
В челябинском районе сменится власть — в регионе стартует массовая вакцинация от COVID — от коронавируса умерла учительница — комиссия выяснила причины потопа в новом госпитале. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 26 ноября — в обзоре URA.RU:
В челябинском районе сменится председатель собрания депутатов
- Спикер собрания депутатов Катав-Ивановского района Николай Рудаков подал в отставку. Парламентарии рассмотрят ее 27 ноября.
- В то же время новым главой Катав-Ивановского района может стать экс-мэр Трехгорного, адвокат Николай Шиманович.
В декабре начнется массовая вакцинация от COVID
- Массовая вакцинация от коронавируса начнется в начале декабря, когда в область поступит партия из трех тысяч доз российской вакцины «Спутник V». Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.
Учительница умерла от коронавируса
- В школе №92 Челябинска умерла от коронавируса учительница математики Раиса Бастракова. Информацию URA.RU подтвердили в администрации учебного заведения.
Названа причина потопа в госпитале
- Причиной потопа в новом ковидном госпитале в Малой Сосновке стал засор трубы. Об этом заявил на брифинге 25 ноября министр здравоохранения области Юрий Семенов.
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