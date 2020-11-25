В России управляющим компаниям усложнят взыскание долгов по ЖКХ

В конце этого года объем долгов за ЖКУ составит 1,6 трлн рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

С января следующего года в России станет сложнее привлечь к ответственности неплательщиков за услуги ЖКХ. Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации не смогут обращаться в суд, рассказала директор ассоциации УК НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

«С 1 января 2021 года все поставщики ЖКУ лишатся права на судебную защиту», — рассказала Вепрецкая «Известиям». По ее словам, чтобы подать иск, нужно будет указать один из идентификаторов должника (например, СНИЛС), предписывает закон. Но УК не могут официально получать персональные данные граждан. Из-за этого общий объем задолженности за ЖКУ может вырасти в полтора раза. В 2019 году задолженность граждан за ЖКУ составляла 615 млрд рублей, а общая задолженность (с учетом обязательств компаний) — 1,39 трлн рублей. К концу этого года последний объем долгов может увеличиться до 1,6 трлн рублей.

Ранее ряд экспертов заявлял, что в 2021 году тарифы на услуги ЖКХ будут повышены более чем на 4%. Также отмечалось, что с 1 января заканчивает действовать мораторий на начисление пени из-за неуплаты по счетам, из-за чего должникам будут отключать воду и электричество. Однако граждане имеют право требовать перерасчет, если им предоставили некачественные услуги ЖКХ. К ним относятся грязная вода или холодные батареи зимой.