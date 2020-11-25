В Курганской области — исторический максимум заболевших COVID

В Курганской области растет заболеваемость коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в Курганской области выявили 107 новых пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это рекордное значение с начала пандемии.

«На 26 ноября в Курганской области лабораторно подтверждены 107 новых случаев COVID-19. Из них 33 зарегистрированы в Кургане», — говорится в сообщении оперштаба. Также новые пациенты с коронавирусной инфекцией есть в Шадринске, Шумихинском округе и в 12 районах области (Альменевский, Варгашинский, Далматовский, Каргапольский, Катайский, Куртамышский, Мишкинский, Целинный, Шадринский, Шатровский, Щучанский, Юргамышский). Предыдущий рекорд по суточному приросту больных в Зауралье был поставлен 25 ноября — тогда зарегистрировали 105 новых случаев заражения.

За последние сутки по выздоровлению выписали 97 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 8381 случай заражения коронавирусной инфекцией. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Курганской области от COVID умерло 119 человек, последние случаи смерти зарегистрированы 24 ноября.

В Курганской области действует обязательный масочный режим. Из-за роста заболеваемости обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет продлили до конца года. Школьникам запретили находиться в общественных местах без родителей, при этом разрешили очные занятия в школах для младших классов.