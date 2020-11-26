Производство вакцин на некоторых предприятиях затягивается из-за отсутствия оборудования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России некоторые фармацевтические заводы испытывают проблемы с закупкой оборудования для производства вакцин «Спутник V», ответил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Комментируя сложности, которые возникли у свердловского «Медсинтеза», Песков отметил, что ситуация на каждом предприятии разная и зависит от работы самой компании.

«Известно, что некоторые компании действительно испытывают проблемы с закупкой оборудования, некоторые не испытывают. Это зависит от компаний, в каждой ситуация разная. Но производителей несколько, не один», — ответил URA.RU Песков. Он отметил, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется до Нового года и будет проходить поэтапно.

В России 11 ноября было объявлено о массовом выпуске вакцин «Спутник V». Однако уральский завод «Медсинтез», включенный научным центром Гамалеи в число производителей препарата, не может приступить к производству из-за отсутствия оборудования. Владелец предприятия, депутат Госдумы Александр Петров сообщил, что сейчас на всем рынке огромный спрос на необходимую технику, поэтому ее поставки затягиваются.