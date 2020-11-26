Инстасамка рассказала, на что тратит по 2 млн рублей в месяц

Инстасамка ни в чем себе не отказывает и также помогает родным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рэперша Инстасамка (Дарья Зотеева) родом из Тобольска Тюменской области призналась, что тратит по два миллиона в месяц, но не только на себя. О том, куда уходят деньги, Зотеева рассказала на YouTube-шоу на канале «Вписка».

«Октябрь — 2,2 (млн). Я люблю ходить в ЦУМ, я люблю ездить на самом ******** (лучшем) такси. Я люблю просто жить и не отказывать себе ни в чем. Если я что-то хочу, не важно, сколько оно стоит, я это куплю», — объяснила рэперша. В гардеробе девушки много вещей люксовых брендов.

Инстасамка подчеркнула, она также отправляет деньги маме и сестре. Рэперша сама учит последнюю ни в чем себе не отказывать. По словам Зотеевой, у них уговор, сестра просит у знаменитой родственницы денег, как только ей что-то понравится в магазине. «Когда ты увидишь что-то в магазине, если тебе это захочется, ты мне просто позвони и я тебе скину денежку, ты купишь», — рассказывает о напутствиях сестре Зотеева.

При этом Инстасамка не всегда тратит миллионы. К примеру, в сентябре она ограничилась всего 158 тысячами.

7 ноября рэперша запустила гив с розыгрышем миллиона рублей и 30 новых iPhone. Гарантированные призы получит каждый участник, заверила она.