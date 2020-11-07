Инстасамка разыграла миллион вслед за Ивлеевой и Моргенштерном

Инстасамка раздает подписчикам 30 iPhone Фото: профиль instasamka

Российская хип-хоп и рэп исполнительница Инстасамка (уроженка Тюмени Дарья Зотеева) раздает миллион рублей и 30 iPhone. О розыгрыше призов она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

«Мы сделали невозможное! Прямо сейчас мы начинаем самую грандиозную раздачу призов 2020 года!» — написала Инстасамка. Рэп исполнительница дарит миллион рублей, 10 iPhone12 и 20 iPhone SE. Также будут разыграны пять бьютибоксов от Letique. Гарантированно каждый участник получит приз от ювелирного бренда, отметила Зотеева.

Чтобы поучаствовать в розыгрыше нужно подписаться на 75 аккаунтов. На выполнение условия Инстасамка дала подписчикам сутки.

Ранее рэпер Моргенштерн разыграл Mercedes. Вслед за ним блогерша и телеведущая Настя Ивлеева заявила, что готова отдать миллион рублей случайному человеку и три iPhone12.