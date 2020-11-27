К приезду Путина в Тобольск стягивают силовиков

Жители Тобольска заметили, что в городе стало больше сотрудников Росгвардии, полиции и ГИБДД Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

За несколько дней до вероятного визита президента России Владимира Путина в Тобольск на улицах города стало заметно больше сотрудников Росгвардии и других правоохранительных структур. Об этом URA.RU рассказали местные жители, обратившиеся в редакцию.

«На дорогах стало больше спецмашин Росгвардии, обозначенных их символикой. Ну и в целом, как-то стало больше и сотрудников ГИБДД, и машин полиции. Видимо, готовятся к приезду президента», — пояснил агентству один из местных жителей на условиях анонимности.

Другой тоболяк в беседе с URA.RU сообщил, что пеших патрулей Росгвардии в городе также стало заметно больше. «Буквально на днях я ходил, прогуливался, прошел километра четыре. За это время у меня дважды проверили документы. Такого никогда не было», — заявил он агентству.

Получить оперативный комментарий в региональном управлении Росгвардии URA.RU не удалось: там взяли время на подготовку ответа. В пресс-службе Федеральной службы охраны РФ, которая занимается обеспечением безопасности первых лиц государства, от комментариев отказались.

Ранее агентство писало о том, что жители Тобольска заметили в небе над городом боевые вертолеты. По некоторым данным, туда прибыла и другая военная техника. Как сообщало URA.RU, визит Путина в Тюменскую область может состояться в начале декабря.