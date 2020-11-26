Работники филиала «Газпрома» пожаловались на условия в изоляции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Работники компании «Газпром добыча Надым», заболевшие коронавирусом, оказались изолированы на Бованенковском месторождении в ЯНАО без еды, лекарств и денег. Об этом в соцсетях рассказал один из вахтовиков. По словам мужчины, он и его коллеги почти месяц сидят на промысле.

Газовик сообщил, что коронавирус у него и других работников подтвердился в начале ноября. Сразу после этого их изолировали в комнатах. «Никакое медицинское наблюдение и питание не было предоставлено. Сидели, выкручивались и просили, чтоб хоть кто-то принес еды. Спустя несколько дней нас переселили на гостиницу и обещали, что спустя две недели улетим в Надым, но как всегда пустой звук — сидим уже 18 дней без какой-либо информации», — анонимно рассказал мужчина в группе «Злой и добрый надымчанин» в соцсети «ВКонтакте».

По словам вахтовика, время на изоляции сотрудникам не оплачивается. Чтобы хоть чем-то питаться, работники вынуждены платить по 7 тысяч рублей за еду. «Три дня назад говорили, что нас увезут на вертолете. Но никакого вертолета не было. Нас ждут семьи, а мы не можем уехать и удерживают нас силой», — написал вахтовик.

В пресс-службе «Газпром добыча Надым» сообщили URA.RU, что на Бованенковском месторождении заболевшие работники получают полное обеспечение. «Все финансовые обязательства перед работниками, связанные в том числе с оплатой больничных или ожиданием перевахтовки, „Газпром добыча Надым“ исполняются в соответствии с трудовым законодательством и коллективным договором», — сказали в компании.

Ранее на Бованенковском месторождении заболевшие коронавирусом работники пожаловались, что им не оказывают медпомощь. В ситуации пообещала разобраться прокуратура.