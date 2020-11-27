Полпред Якушев пригласил в команду своего бывшего заместителя Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заместителя главы Минстроя РФ Татьяна Костарева, назначенная на пост Владимиром Якушевым в период его работы главой ведомства, покидает пост. Ранее источники URA.RU сообщали, что Якушев пригласит ее работать в уральском полпредстве.

«Распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина 25 ноября Татьяна Костарева отправлена в отставку», — цитирует источник РИА «Новости». Издание уточняет, что замминистра уволилась по собственному желанию.

Источники URA.RU спустя два дня после того, как Владимир Путин утвердил Владимира Якушева полпредом в УрФО сообщили, что полпред рассматривает возможность привлечь в команду ряд специалистов, с которыми сотрудничал в прошлом. Речь шла о тюменском вице-губернаторе Сергее Сарычеве, статс-секретаре Минстроя РФ Татьяне Костаревой и пресс-секретаре ведомства Ольге Фроловой.

Во время первой пресс-конференции Якушева в новом статусе URA.RU спросило, планирует ли он пригласить в полпредство вышеперечисленных специалистов. Якушев улыбнулся, но не стал говорить о персонах. «Бывают заместители, помощники, а есть люди, которые выполняют [техническую] работу. У меня есть сложившаяся культура [оформления документов], это [приглашенные сотрудники] будут люди не на высоких позициях», — сообщил URA.RU полпред.

Известно, что Ольга Фролова уже уволилась из министерства и находится в Екатеринбурге. Инсайдеры утверждают, что она посещает уральское полпредство и знакомится с будущими коллегами.