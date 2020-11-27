Следователи отказались возбуждать дело об убийстве Тесака

Смерть Максима Марцинкевича вновь признали самоубийством Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Смерть Тесака в челябинском СИЗО

Сотрудники Следственного комитета по Челябинской области повторно отказались возбуждать уголовное дело об убийстве после смерти националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак. Адвокат семьи погибшего Алексей Михальчик намерен признать такое решение незаконным.

Юрист заявил, что 16 октября следствие отказало родственникам Марцинкевича в возбуждении дела, однако официального отказа они пока не получали. О решении СК их проинформировал источник в правоохранительных органах. Спустя месяц, 16 ноября, следователь снова вынес аналогичное постановление, сообщает РЕН ТВ, в распоряжении которого оказался документ.

Михальчик считает, что Следственный комитет рассматривал только одну версию смерти Тесака, что «послужило причиной неполноты проведенной проверки и, как следствие, к вынесению незаконного решения об отказе в возбуждении уголовного дела». В своем заявлении адвокат просит суд признать «незаконным и необоснованным» отказ в возбуждении дела об убийстве и обязать устранить нарушение. В частности, до сих пор не установлены причины возникновения ранений, от которых скончался националист.

Более того, до сих пор не опрошен человек, который принимал решение об этапировании Тесака в Красноярский край, где тот якобы «в доверительной беседе со следователями признался в убийствах». Также адвокат напомнил, что врач и специалист Кучина пришла к выводам, что на теле Марцинкевича есть повреждения, которые самостоятельно нанести невозможно либо затруднительно.

Тело Марцинкевича без признаков жизни нашли 16 октября в камере СИЗО-3, где он находился по дороге из колонии Красноярска в Москву для участия в расследовании нового уголовного дела в его отношении. Силовики назвали суицид предварительной причиной смерти. Семья погибшего настаивает, что его убили и требуют возбудить уголовное дело.