Прививки хотят поставить тем, кто контактирует с большим количеством людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 28 ноября, — 353-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 263-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных в мире увеличилось на 674 141, достигнув отметки в 61 965 244. Выздороветь удалось уже 42 688 229 пациентам (+396 503). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 448 632 (+22 432).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 13 454 254 американцев. Следом идут Индия (9 351 224) и Бразилия (6 238 350). Россия в этом списке занимает четвертую позицию, в стране 2 215 533 зараженных.

Вакцина и лекарство

Вакцина от коронавируса «Спутник V» в сухой форме может быть готова к применению в течение следующего года. При этом затраты на такую форму препарата могут быть ниже. При этом первые партии вакцин от коронавируса регионы ожидают получить уже в этом или начале следующего года. В большинстве случаев прививки сделают людям из групп риска — медикам, педагогам, соцработникам.

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто сделал официальное заявление, что в Европе существует сильное лобби против вакцин «извне». Он заявил, что Будапешт намерен действовать в интересах своего народа. Дипломат подчеркнул, что в стране хотели бы наладить производство российского препарата от коронавируса.

Между тем американская авиакомпания United Airlines начала самолетами развозить по странам мира вакцину от коронавируса производства Pfizer. Так, вакцина начала поступать на склады в американских штатах Мичиган и Висконсин, а также в Бельгии и Германии. К перевозке вакцины готовятся ряд других пассажирских и грузовых авиакомпаний.

Ученые ядерщики предложили новую защиту от коронавируса. Созданная ими полимерная мембрана препятствует воздействию не только радиации и химических веществ, но также различных инфекций. Сообщается, что такой материал способен задерживать клетки нового коронавируса.

Ситуация в России

За последние сутки коронавирусом в России заразились 27 543 человека — на 2 056 больше, чем в предыдущий день. Это новый рекорд в стране. Умерло 496 человек, что на 28 человек меньше, чем вчера, сообщают в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Власти России выделили более 26 миллиардов рублей на выплаты для медиков. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «С 1 ноября 2020 года изменен порядок выплат медицинским работникам. Это теперь специальные социальные выплаты», — рассказала Голикова. Также правительство разработало механизм финансирования служб такси для поездок врачей в условиях пандемии коронавируса. Проект реализуют в первую очередь в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией.

В РФ появился единый номер для обращений по вопросам коронавируса. По словам вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, по номеру 122, жители РФ при заболевании коронавирусом смогут вызвать врача на дом или скорую помощь. Также операторам связи дано поручение обеспечить возможность бесплатно звонить на номера больниц, работающих с COVID-19.

Санитарные требования для детских учреждений России могут быть сохранены до 2022 года. Школы, детсады и лагеря будут обязаны и дальше ограничивать проведение массовых мероприятий, активно использовать антисептики, мерять детям температуру и проводить занятия в одном классе.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко признал, что в России были зарегистрированы случаи повторного заражения коронавирусом . «Есть, они были опубликованы», — сказал Мурашко, однако не привел дополнительных данных.

Санатории рассчитывают этой зимой и будущей весной обеспечить загрузку за счет реабилитации переболевших COVID-19 россиян. Профильные программы сформировали уже не менее 10% российских здравниц, даже несмотря на то что врачи пока не дают универсальных рекомендаций по восстановлению после коронавирусной инфекции.

Ситуация в мире

Источник распространения коронавируса нужно искать в китайском Ухане, где началась пандемия, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус. По его словам, животные не могли быть причиной появления коронавируса в Европе. «Изучение происхождения COVID-19 нужно начинать с Уханя, после чего можно продолжить исследования в других странах», — заявил Гебреисус. ВОЗ уже сформировала международную группу экспертов, которая отправится на место предполагаемого первого случая заражения.

Молдавия повторно введет режим чрезвычайного положения в области здравоохранения, он будет действовать с 30 ноября до 15 января, сообщила пресс-служба правительства. На данный момент в стране зарегистрировано 102 894 случая коронавируса, 2 229 человек скончались.

Убитые из-за коронавируса норки «восстали из-под земли» недалеко от города Хольстебро в Дании. В полиции Дании пояснили, что постарались положить сверху зверьков побольше почвы, однако этого оказалось недостаточно, и вскоре трупы норок стали набухать из-за бактерий и появляться над землей.