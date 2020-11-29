Две категории россиян потеряют доплаты к пенсиям в 2021 году. Заявление экономистов

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Виды города. Курган, пенсионерки, женщины, пенсия, площадь ленина
Пенсионеры ХМАО и ЯНАО, переехавшие в более теплые регионы, рискуют остаться без доплат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Пенсионная реформа в России

После проверки пенсионеров в 2021 году две категории россиян могут потерять часть доплат из Пенсионного фонда РФ. В частности, под угрозой окажутся выплаты гражданам, которые в старости переехали за границу или уехали жить из северных в более теплые регионы России, поделились с URA.RU экономисты Антон Любич и Сергей Жаворонков.

«Пытаются сэкономить как могут на пенсионерах. Других мотивов для проверки я не вижу. Сокращение надбавок, повышение пенсионного возраста — это целенаправленная политика», — сказал Любич.

С ним согласен и Жаворонков. «Угроза совершенно реальная. Это не объяснимо никакими рациональными словами», — подчеркнул собеседник. По мнению Жаворонкова, проверка пенсионеров может обернуться негативом для «Единой России» на выборах в Госдуму в 2021 году.

В 2021 году пройдет проверка российских пенсионеров, чтобы выяснить куда идут дополнительные выплаты. В частности, будут проверять место жительство пенсионеров. Речь идет о получателях «северных» надбавок, а также о людях, которые получают пенсию через доверенных лиц, и гражданах, проживающих за границей, пишет «Царьград». Однако замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев позже заявил, что проверка пенсионеров на дополнительные расходы в следующем году не планируется.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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