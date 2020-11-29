Пенсионеры ХМАО и ЯНАО, переехавшие в более теплые регионы, рискуют остаться без доплат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

После проверки пенсионеров в 2021 году две категории россиян могут потерять часть доплат из Пенсионного фонда РФ. В частности, под угрозой окажутся выплаты гражданам, которые в старости переехали за границу или уехали жить из северных в более теплые регионы России, поделились с URA.RU экономисты Антон Любич и Сергей Жаворонков.

«Пытаются сэкономить как могут на пенсионерах. Других мотивов для проверки я не вижу. Сокращение надбавок, повышение пенсионного возраста — это целенаправленная политика», — сказал Любич.

С ним согласен и Жаворонков. «Угроза совершенно реальная. Это не объяснимо никакими рациональными словами», — подчеркнул собеседник. По мнению Жаворонкова, проверка пенсионеров может обернуться негативом для «Единой России» на выборах в Госдуму в 2021 году.

В 2021 году пройдет проверка российских пенсионеров, чтобы выяснить куда идут дополнительные выплаты. В частности, будут проверять место жительство пенсионеров. Речь идет о получателях «северных» надбавок, а также о людях, которые получают пенсию через доверенных лиц, и гражданах, проживающих за границей, пишет « Царьград ». Однако замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев позже заявил, что проверка пенсионеров на дополнительные расходы в следующем году не планируется.