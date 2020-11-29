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26 ноября 2020

Самое актуальное в ХМАО на 30 ноября. Врачи запустят прием сообщений через мессенджер, замгубернатора может перейти в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с вице-губернатором ХМАО Николаем Милькис. Сургут, указательный палец вверх, милькис николай
Замгубернатора ХМАО Николай Милькис может возглавить представительство округа в Москве Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Замгубернатора может перейти на работу в Москву — медикам можно будет написать в мессенджер — в Сургуте ищут скульпторов для возведения ледового городка — бортпроводник авиакомпании пытался дать взятку врачу. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 30 ноября — в обзоре URA.RU:

Замглавы ХМАО может переехать в Москву

В регионе решают проблему вызова врача на дом

  • В департаменте здравоохранения Югры врача можно будет вызвать через мессенджер WhatsApp. Это сделано для того, чтобы ограничить звонки пациентов в регистратуры поликлиник. Об этом URA.RU рассказала главврач взрослой поликлиники Нижневартовска Светлана Воронина.
  • В частности это сделано для того, чтобы не происходило таких случаев, как в Нижневартовске, где житель совершил более 1200 звонков, чтобы связаться с медиками поликлиники №2.

В Сургуте ищут подрядчиков для стройки ледового городка

  • Власти Сургута пытаются найти скульпторов, которые возведут городок с фигурами изо льда. На такие работы администрация готова выделить 12 млн рублей.

Сотрудник «Победы» попался на взятке

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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