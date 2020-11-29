Замгубернатора ХМАО Николай Милькис может возглавить представительство округа в Москве
Замгубернатора может перейти на работу в Москву — медикам можно будет написать в мессенджер — в Сургуте ищут скульпторов для возведения ледового городка — бортпроводник авиакомпании пытался дать взятку врачу. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 30 ноября — в обзоре URA.RU:
Замглавы ХМАО может переехать в Москву
- Заместитель губернатора ХМАО Николай Милькис, который курирует экономический блок, может перейти на работу в представительство региона в Москве. Об этом сообщают инсайдеры агентства.
В регионе решают проблему вызова врача на дом
- В департаменте здравоохранения Югры врача можно будет вызвать через мессенджер WhatsApp. Это сделано для того, чтобы ограничить звонки пациентов в регистратуры поликлиник. Об этом URA.RU рассказала главврач взрослой поликлиники Нижневартовска Светлана Воронина.
- В частности это сделано для того, чтобы не происходило таких случаев, как в Нижневартовске, где житель совершил более 1200 звонков, чтобы связаться с медиками поликлиники №2.
В Сургуте ищут подрядчиков для стройки ледового городка
- Власти Сургута пытаются найти скульпторов, которые возведут городок с фигурами изо льда. На такие работы администрация готова выделить 12 млн рублей.
Сотрудник «Победы» попался на взятке
- Пьяный бортпроводник авиакомпании «Победа» пытался дать врачу взятку в 20 тысяч рублей, чтобы его допустили до работы на рейсе Сургут-Махачкала. Инцидент случился еще 4 октября.
Подписывайтесь на URA.RU в