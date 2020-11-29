29 ноября 2020

Российским регионам пообещали аномальные холода

© Служба новостей «URA.RU»
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Местных жителей ожидает настоящий холод с отклонениями от нормы на 5-10 градусов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Аномально холодная погода ожидается в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской, Омской, Свердловской областях, в Татарстане, Башкортостане, Оренбурге, Кургане, Новосибирске и Томске. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Местных жителей ожидает настоящий холод с отклонениями от нормы на 5-10 градусов», — рассказал синоптик ТАСС. В то же время в ряде регионов будет аномально тепло. Температура на 4-6 градусов выше обычных значений ожидается в Санкт-Петербурге, Новгороде, Пскове, Карелии, Мурманской, Архангельской областях.

Ранее Вильфанд перечислил регионы с опасной погодой. Так, в Европейской части России в ближайшее время синоптики ожидают сильные осадки, мокрый снег, ледяной дождь. Наиболее неблагоприятная погода в Приволжском федеральном округе. В ближайшие дни на большей части округа будет мокрый снег и ледяной дождь.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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