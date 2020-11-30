Новая партия обошла «Справедливую Россию» по тратам на выборы

«Новые люди» потратили 184,5 млн рублей Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU

Партия «Новые люди», созданная в марте, потратила 184,5 млн рублей в третьем квартале 2020 года, во время которого прошел единый день голосования 13 сентября. Такие данные на своем портале опубликовала ЦИК РФ. Сумма трат молодого политобъединения почти вдвое превысила расходы «Справедливой России», потратившей 95,7 млн рублей.

«Израсходовано на осуществление уставной деятельности [партии „Новые люди“], всего — 184549141,26 рублей», — говорится в отчете Центризбиркома. Новая партия по расходам в предвыборный и выборный периоды уступила только парламентским «Единой России» (почти 2,2 млрд рублей), КПРФ (403 млн рублей), ЛДПР (373,8 млн рублей).

Получить оперативный комментарий у главы предвыборного штаба СР Валерия Гартунга не удалось — его телефон оказался вне зоны доступа. Ранее URA.RU сообщало, что Гартунг призван решить проблемы партии с финансами. Основатель «Новых людей» и владелец компании Faberlic Алексей Нечаев в интервью агентству объяснял высокие траты необходимостью заработать узнаваемость для его объединения.

По итогам единого дня голосования 13 сентября, «Новые люди» прошли в четыре заксобрания (Новосибирской, Калужской, Костромской и Рязанской областей), куда баллотировалось. 30 ноября стало известно о начале сотрудничества партии с известным политтехнологом Евгением Минченко, что, по мнению экспертов, повышает шансы молодой политсилы на проход в Госдуму в 2021 году.