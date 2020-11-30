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Самое актуальное в ЯНАО на 1 декабря. В Салехарде откроется международная конференция, юбилей округа отметят с ограничениями

© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода в селе Аксарка, ЯНАО, оленья упряжка, кмнс
Празднование юбилея ЯНАО пройдет с учетом эпидемиологических ограничений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые приедут в Салехард — детский центр перепрофилируют под инфекционное отделение — инвалиду не могут выдать квартиру — юбилей Ямала пройдет с ограничениями. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 1 декабря — в обзоре URA.RU:

В Салехарде откроется международная конференция

  • Более 30 исследователей из России, США, Канады, Финляндии и Эстонии приедут в Салехард на научно-практическую конференцию «Обдория», которая откроется 2 декабря.

В детском центре откроют ковид-отделение

Инвалиду пятый год не выдают жилье

  • Администрация Нового Уренгоя с 2016 года игнорировала решение суда о предоставлении жилья вне очереди инвалиду. Теперь мэрия не только обязана предоставить гражданину жилье, но и выплатить ему компенсацию.

Главный праздник на Ямале отметят с ограничениями

  • Торжества по случаю 90-летия создания ЯНАО будут проходить с учетом эпидемиологической обстановки в регионе. Организаторы откажутся от мероприятий, при проведении которых нельзя будет соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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