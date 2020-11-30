Празднование юбилея ЯНАО пройдет с учетом эпидемиологических ограничений
Ученые приедут в Салехард — детский центр перепрофилируют под инфекционное отделение — инвалиду не могут выдать квартиру — юбилей Ямала пройдет с ограничениями. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 1 декабря — в обзоре URA.RU:
В Салехарде откроется международная конференция
- Более 30 исследователей из России, США, Канады, Финляндии и Эстонии приедут в Салехард на научно-практическую конференцию «Обдория», которая откроется 2 декабря.
В детском центре откроют ковид-отделение
- Центр социальной помощи семье и детям «Домашний очаг» в Надымском районе могут переформатировать под инфекционное отделение для лечения пациентов с коронавирусом.
Инвалиду пятый год не выдают жилье
- Администрация Нового Уренгоя с 2016 года игнорировала решение суда о предоставлении жилья вне очереди инвалиду. Теперь мэрия не только обязана предоставить гражданину жилье, но и выплатить ему компенсацию.
Главный праздник на Ямале отметят с ограничениями
- Торжества по случаю 90-летия создания ЯНАО будут проходить с учетом эпидемиологической обстановки в регионе. Организаторы откажутся от мероприятий, при проведении которых нельзя будет соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
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