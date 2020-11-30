В Тобольске сели два борта, на одном из них мог прилететь Путин

Владимир Путин мог прилететь в Тобольск сегодня рано утром Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сегодня в Тобольск прибыли два борта, на которых в город мог прилететь президент России Владимир Путин— первый сел рано утром, и вскоре улетел обратно в Москву, второй приземлился несколько минут назад. Данные приводит сервис Flightradar.

«Gulfstream G650 [реактивный двухдвигательный самолет бизнес-класса, выпускаемый корпорацией Gulfstream Aerospace] приземлился вблизи Вагайского тракта», — такие данные приводит Flightradar. Аэропорт вылета, равно как и конечную точку маршрута, сервис отследить не мог, но маршрут самолета был виден на карте.

Сегодня рано утром в Тобольск также прибыл борт из Москвы — самолет «Туполев Ту-204-300», специального летного отряда «Россия». Это предприятие обслуживает перевозку высших должностных лиц страны, и подчинятся управлению делами президента. Спустя около часа после посадки борт снова улетел в столицу страны.

Официальной информации о том, был ли пассажиром одного из этих рейсов Владимир Путин, нет. Источник URA.RU в правительстве региона сообщает, что ожидать прилета президента стоит не раньше вечера, предварительно — не ранее 16:00.

Сегодня президент посетит завод «Запсибнефтехим», встретится с губернатором Тюменской области Александром Моором и полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым.